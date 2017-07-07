Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

06 июля 2017, 13:30
Президент Южной Кореи: диалог по-прежнему остается ключом к миру на Корейском полуострове

Президент Южной Кореи: диалог по-прежнему остается ключом к миру на Корейском полуострове

Кроме того, Мун Джэ Ин призвал Россию и Китай активнее выступать против программы Пхеньяна

Южнокорейский Президент Мун Джэ Ин вновь призвал КНДР вернуться к диалогу после запуска северокорейской ракеты. Встречаясь со своим немецким коллегой в Берлине, он сказал, что необходимо усилить международное давление на Северную Корею, сообщает ЕНВ.

"Прямо сейчас ситуация для диалога с Северной Кореей ухудшается, и мы не можем не беспокоиться возможности вооруженного конфликта на фоне продолжающихся ядерных и ракетных провокаций", – сказал Мун Джэ Ин на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Мы никогда не сможем допустить войну на Корейском полуострове. Именно по этой причине мы должны стремиться к разрешению проблемы посредством диалога и мирных средств, хотя крайне важно, чтобы международное сообщество еще больше усилило свое давление и наложило существенные санкции в отношении Северной Кореи", - добавил он.

Северная Корея во вторник запустила шестую ракету с момента вступления в должность Мун Джэ Ина, по ее сообщениям это была межконтинентальная баллистическая ракета.

Вооруженные силы Южной Кореи и США организовали совместную ракетную тренировку после того, как президент США Дональд Трамп также подчеркнул необходимость продемонстрировать Северной Корее оборонительную готовность объединенного контингента двух стран, восхваляя южнокорейского коллегу за его твердую реакцию. Об этом рассказал представитель южнокорейского правительства Чхон Ва Дэ ранее.

Президент Южной Кореи, встречаясь со своим немецким коллегой в Берлине, сказал, что необходимо усилить международное давление на Северную Корею. Мун также призвал усилить поддержку со стороны Китая и России, которые, по его мнению, считаются союзниками Пхеньяна в его ядерных амбициях. "Китай и Россия должны понять, что КНДР быстро развивает свою ядерную и ракетную программу. Международные санкции и давление могут не иметь никакого практического эффекта без активного участия Китая и России", – цитирует президента его пресс-служба.

Метки: G20, корейский кризис, Мун Джэин

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Республике Корея назначен новый министр по делам объединения полуостроваВ Республике Корея назначен новый министр по делам объединения полуострова
04 июля 2017, 11:50
Новый министр по делам объединения Южной Кореи продемонстрировал свою готовность работать в целях воссоединения семей, разделенных Корейской войной
SsangYong Motor разработает чистый электрический автомобиль к 2020 годуSsangYong Motor разработает чистый электрический автомобиль к 2020 году
29 июня 2017, 19:00
SsangYong Motor Co. и ее индийский владелец Mahindra & Mahindra Ltd. совместно разработают электромобиль к 2020 году
В КНДР заочно вынесен смертный приговор экс-президенту Южной КореиВ КНДР заочно вынесен смертный приговор экс-президенту Южной Кореи
29 июня 2017, 12:30
При Пак Кын Хе отношения между двумя корейскими государствами достигли критической точки вплоть до угроз нанесения превентивных ударов

Последние новости

Рыбокомбинат "Островной" в числе претендентов на инвестквотуРыбокомбинат "Островной" в числе претендентов на инвестквоту
сегодня, 00:00
РК вышел из экономического кризиса и настроен активно включиться в ивасёвую путину
Индийская делегация посетила десантный полигон и аэродром в ПриморьеИндийская делегация посетила десантный полигон и аэродром в Приморье
вчера, 23:20
Для гостей была развёрнута выставка боевых самолётов и вертолётов
В Хорольском районе уничтожино 16,3 гектара коноплиВ Хорольском районе уничтожино 16,3 гектара конопли
вчера, 22:10
В целях противодействия незаконному обороту наркотиков, на территории края проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция "Мак-2017"

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

28.06.2017 17:00
Японская делегация прибыла на Кунашир 1
03.07.2017 12:10
Исследование: Доходы первых должностных лиц различных уровней власти в субъектах ДВФО 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+