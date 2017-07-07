Президент Южной Кореи: диалог по-прежнему остается ключом к миру на Корейском полуострове

Южнокорейский Президент Мун Джэ Ин вновь призвал КНДР вернуться к диалогу после запуска северокорейской ракеты. Встречаясь со своим немецким коллегой в Берлине, он сказал, что необходимо усилить международное давление на Северную Корею, сообщает ЕНВ.

"Прямо сейчас ситуация для диалога с Северной Кореей ухудшается, и мы не можем не беспокоиться возможности вооруженного конфликта на фоне продолжающихся ядерных и ракетных провокаций", – сказал Мун Джэ Ин на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Мы никогда не сможем допустить войну на Корейском полуострове. Именно по этой причине мы должны стремиться к разрешению проблемы посредством диалога и мирных средств, хотя крайне важно, чтобы международное сообщество еще больше усилило свое давление и наложило существенные санкции в отношении Северной Кореи", - добавил он.

Северная Корея во вторник запустила шестую ракету с момента вступления в должность Мун Джэ Ина, по ее сообщениям это была межконтинентальная баллистическая ракета.

Вооруженные силы Южной Кореи и США организовали совместную ракетную тренировку после того, как президент США Дональд Трамп также подчеркнул необходимость продемонстрировать Северной Корее оборонительную готовность объединенного контингента двух стран, восхваляя южнокорейского коллегу за его твердую реакцию. Об этом рассказал представитель южнокорейского правительства Чхон Ва Дэ ранее.

Президент Южной Кореи, встречаясь со своим немецким коллегой в Берлине, сказал, что необходимо усилить международное давление на Северную Корею. Мун также призвал усилить поддержку со стороны Китая и России, которые, по его мнению, считаются союзниками Пхеньяна в его ядерных амбициях. "Китай и Россия должны понять, что КНДР быстро развивает свою ядерную и ракетную программу. Международные санкции и давление могут не иметь никакого практического эффекта без активного участия Китая и России", – цитирует президента его пресс-служба.