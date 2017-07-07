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В мире

06 июля 2017, 13:10
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн продолжат бойкотировать Катар

Об этом договорились министры иностранных дел четырех стран на встрече в Каире

Официальные лица четырех арабских государств, которые разорвали дипломатические отношения с Катаром, выразили разочарование в связи с ответом страны на их требования, сообщает ЕНВ.

Представители этих стран заявили, что они обсудят дополнительные меры против Катара. Бойкот против этого государства продолжится.

Арабские страны в прошлом месяце разорвали отношения с Катаром, заявив, что эта страна поддерживает исламских экстремистов. Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта встретились в Каире в минувшую среду.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил на пресс-конференции, что ответ Катара был в целом отрицательным и не содержал конструктивных предложений по урегулированию отношений.

Саудовская Аравия, Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн требуют, в числе прочего, чтобы Катар закрыл спутниковый телеканал "Аль-Джазира". Представители четырёх арабских стран заявляют, что политический и экономический бойкот Катара будет продолжаться до тех пор, пока страна не изменит свою политику.

Катар заявляет, что отказывается принять их просьбы и требования, поскольку это лишает страну суверенитета.

Метки: "арабская четверка", бойкот, Катар

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