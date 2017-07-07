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В мире

06 июля 2017, 13:00
В США полагают, что способность КНДР наносить удары по американской территории все еще ограничена

В США полагают, что способность КНДР наносить удары по американской территории все еще ограничена

Впрочем, при сохранении темпов развития ракетной программы страны Север, по словам экспертов, сможет создать мощные ракеты за два года

Северная Корея во вторник объявила об успехе своего первого испытания-запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Пхеньян утверждает, что он продемонстрировал технологию повторного входа в атмосферу, необходимую для доставки ракетной боеголовки к своей цели на дальние расстояния. Американские чиновники и эксперты, прокомментировали физическую возможность нанесения северокорейских ударов по США, сообщает ЕНВ.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джефф Дэвис заявил, что запущенная в среду ракета была двухступенчатой МБР, которая имела физическую возможность пересечь более 5500 километров.

Однако, пресс-секретарь Министерства обороны США отметил, что Северной Корее еще необходимо модернизировать средство доставки для повторного запуска, а также улучшать технологии загрузки ядерной боеголовки на ракету.

Между тем эксперты из Университета Джона Хопкинса заявляют, что, теоретически, ракета может пролететь от 6 700 до 8 000 километров и достичь Гавайских островов или Аляски по стандартной траектории. Они отмечают, что Север может создать мощные МБР в течение двух лет, исходя из темпов развития северокорейских ракет.

Метки: ракеты, северокорейская угроза, США

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