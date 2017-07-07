В США полагают, что способность КНДР наносить удары по американской территории все еще ограничена

Северная Корея во вторник объявила об успехе своего первого испытания-запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Пхеньян утверждает, что он продемонстрировал технологию повторного входа в атмосферу, необходимую для доставки ракетной боеголовки к своей цели на дальние расстояния. Американские чиновники и эксперты, прокомментировали физическую возможность нанесения северокорейских ударов по США, сообщает ЕНВ.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джефф Дэвис заявил, что запущенная в среду ракета была двухступенчатой МБР, которая имела физическую возможность пересечь более 5500 километров.

Однако, пресс-секретарь Министерства обороны США отметил, что Северной Корее еще необходимо модернизировать средство доставки для повторного запуска, а также улучшать технологии загрузки ядерной боеголовки на ракету.

Между тем эксперты из Университета Джона Хопкинса заявляют, что, теоретически, ракета может пролететь от 6 700 до 8 000 километров и достичь Гавайских островов или Аляски по стандартной траектории. Они отмечают, что Север может создать мощные МБР в течение двух лет, исходя из темпов развития северокорейских ракет.