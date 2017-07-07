Временно освобожденного из заключения лауреата Нобелевской премии будут лечить иностранные врачи

Власти КНР пригласили команду иностранных медицинских экспертов для помощи правозащитнику Лю Сяобо. Лауреат Нобелевской премии мира страдает от терминального рака печени, сообщает ЕНВ.

Китайские врачи лечат Лю Сяобо в северо-восточном городе Шеньян. Врачи объявили о решении искать внешнюю помощь в борьбе против болезни. Данное заявление было опубликовано в сети Интернет в среду.

По словам врачей, семья Лю Сяобо потребовала привлечения иностранных экспертов. Специалисты по раку печени из таких стран, как США и Германия, присоединятся вскоре к китайской команде.

Напомним, Лю Сяобо был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в попытке свержения правительства. В прошлом месяце его временно освободили из заключения для проведения медицинской экспертизы и госпитализации.

Сторонники Лю Сяобо сообщают, что иностранные дипломаты в четверг призвали китайское правительство разрешить иностранным врачам его лечить. Они говорят, что поначалу чиновники с неохотой заявляли о том, что иностранцы не имеют китайских медицинских лицензий.

Похоже, что они изменили свою позицию, чтобы ослабить растущие проблемы внутри страны и за рубежом, связанных с освобождением правозащитника. Теперь они заявляют, что Лю Сяобо "не может получить адекватное лечение в Китае". Однако, при этом, власти настаивают на том, что больному не будет разрешено покидать Китай для лечения, как того желает его семья.