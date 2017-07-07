Градостроительную деятельность на территории Свободного порта Владивосток отрегулируют в правовом порядке. Соответствующий законопроект, подготовленный и внесённый на рассмотрение Минвостокразвития РФ, Госдума приняла в первом чтении, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентсткую газету".

Изменения будут внесены в статью 28 Федерального закона "О свободном порте Владивосток". Предметом законопроекта является перераспределение полномочий по градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и региональными органами власти.

"Это позволит устранить правовую коллизию и привести закон в соответствие с Градостроительным кодексом", — сказал замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский

По словам чиновника, полномочия в области градостроительства будут распределяться между органами местного самоуправления и региональной власти, что позволит эффективно осуществлять полномочия в градостроительной сфере и привлекать инвестиции в объекты капитального строительства на территории свободного порта.

"Статья 28 устанавливает существенные преференции для осуществления градостроительной деятельности. Те полномочия, которые были предусмотрены этой статьей, важны для осуществления градостроительной деятельности, для нормального развития Свободного порта Владивосток и для привлечения инвестиций. Однако градостроительная практика в Свободном порту показала, что органы местного самоуправления оказались не готовы к таким полномочиям и новациям. По данным генеральной прокуратуры, нарушения норм, предусмотренных статьей 28, носит систематический характер и мешает работе и развитию Свободного порта. В этой связи законопроектом предполагается вернуть общее правило – возможность перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и региональной власти", – отметил на пленарном заседании Госдумы статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков, представивший законопроект на Комиссии.

По словам члена Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Евланова, как и все новые инструменты, закон "О Свободном порте Владивосток", работающий с июля 2015 года, нуждается в корректировке по ходу правоприменительной деятельности.

"Поправки позволят провести синхронизацию действующих законов в части полномочий уровней власти в сфере градостроительной деятельности на территории Свободного порта, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства, в том числе будет способствовать сокращению срока публичных слушаний, срока выдачи разрешений на строительство. Таким образом, будет осуществлена стабильность полномочий публичных институтов", – подчеркнул Владимир Евланов.

Сейчас Градостроительный кодекс РФ предусматривает возможность осуществления ряда градостроительных полномочий органами местного самоуправления, а также их перераспределения с муниципального на региональный уровень.

Этим пока воспользовался лишь Приморский край, сделав уточнения в региональном законодательстве. В частности, были перераспределены полномочия с муниципального на региональный уровень во Владивостоке и Артёме.

"Но их стало невозможно осуществлять на уровне региона после вступления в силу закона о Свободном порте Владивосток", — уточнил Цыбульский.

По его словам, Правительство, разрабатывая законопроект о свободном порте Владивосток, шло по пути упрощения градостроительного кодекса. В частности, были сокращены срок публичных слушаний до 15 дней, а также время рассмотрения выдачи разрешения на строительство.