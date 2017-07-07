ООО "Восток ЛПГ" построит новый морской терминал

Резидент Свободного порта Владивосток ООО "Восток ЛПГ" планирует к концу 2018 году завершить в Приморье строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок сжиженного углеводородного газа в Японию, Южную Корею и Китай, сообщил во время II Восточного нефтегазового форума во Владивостоке гендиректор ООО Евгений Панин, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

"Сейчас мы занимаемся проектированием. Проект сегодня находится, так скажем, близко к рабочей документации. Я надеюсь, что к концу этого года - в начале 2018 года мы пройдем госэкспертизу. В следующем году мы планируем вести строительство. Запуск - в конце 2018 года или начало 2019 года. Все зависит от поставок оборудования", - сказал Евгений Панин.

Проектная мощность предприятия составит 1 млн. тонн продукции в год с потенциалом для расширения. В качестве поставщиков рассматриваются предприятия "Сибура" и "Роснефти". Терминал разместится в бухте Перевозная Приморского края. Выбранный участок под строительство терминала уже имеет подъездные железнодорожные пути, что облегчает реализацию проекта.

Напомним, ООО "Восток ЛПГ" получило статус резидента Свободного порта Владивосток в июне прошлого года.