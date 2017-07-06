Метеорологи Японии выпустили экстренные предупреждения в связи с ливнями в префектуре Фукуока

Как сообщают в правительстве префектуры Фукуока, реки из-за проливных дождей начали затапливать города в западной части Японии в среду. Кроме того, пострадали и соседние регионы. Представители японских метеорологических служб опубликовали экстренные предупреждения для отдельных частей префектуры Фукуока в связи с проливными дождями, обрушившимися на юго-западную часть страны. Более десяти тысяч жителей префектуры получили распоряжения об эвакуации, сообщает ЕНВ.

По сообщениям местных властей, наводнение было зарегистрировано на двух реках в Асакуре (префектура Фукуока), и, как сообщается, один мост был разрушен. Жители одной общины были изолированы по мере того, как реки переполнялись, сказали в правительстве города Асакура.

Начиная с 5:30 вечера, в Асакуре около 23 тысяч жителей власти призвали эвакуироваться. Сверх этого, в Куруме, а также в Фукуоке, около 13 тысяч человек оказались в зоне эвакуации на фоне рисков затопления и других бедствий.

Проливной дождь также затронул соседнюю префектуру Оита. По сообщениям муниципального правительства города Хиты, река пробила дамбу в префектуре, при этом, пятеро жителей оказались отрезанными.

Сильный дождь также затронул другие части западной Японии в среду. Не обошлось без жертв. Тело человека было обнаружено в реке в Хиросиме, и местные полицейские полагают, что он был снесен потоком, поскольку уровень реки поднялся из-за проливного дождя, затронувшего префектуры Симанэ и Хиросима.

Правительство Шиманэ призвало 20 тысяч жителей в 9,2 тыс. домах эвакуироваться. В ряде городских школ были отменены занятия, отменены некоторые автобусные маршруты.

Национальное метеорологическое агентство сообщило, что в городе Хамада, расположенном на берегу Японского моря, наблюдались многочасовые осадки более 80 миллиметров в среду утром. Сезонный ливень привел к проникновению влажного воздуха из Восточно-Китайского моря, что вызвало увеличение количества грозовых облаков.