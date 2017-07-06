Население Японии сокращается уже восемь лет подряд

Как сообщили представители Министерства по общенациональным делам, местной автономии и связи, число японцев, проживающих в стране по состоянию на 1 января, составило свыше 125 миллионов 580 тысяч человек, сократившись приблизительно на 300 тысяч по сравнению с предыдущим годом, сообщает ЕНВ со ссылкой на KYODO.

Величина сокращения является самой большой со времени начала ведения статистики в 1968 году. Численность населения страны достигла своего пика в 2009 году.

Сокращение численности населения по сравнению с предыдущим годом произошло в 41 из 47 префектур страны.

Население северной префектуры Хоккайдо продемонстрировало самое большое сокращение пятый год подряд. Оно уменьшилось примерно на 33 тысячи человек.

Рост численности населения отмечен в Токио и в пяти других префектурах. Население столицы, которое растет 21-й год подряд, достигло приблизительно 13 миллионов человек.

Между тем численность проживающих в Японии иностранцев составила 2 миллиона 320 тысяч человек, увеличившись примерно на 150 тысяч. Это самый большой показатель роста с начала учета соответствующих данных в 2013 году.