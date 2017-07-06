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Экономика

05 июля 2017, 22:10
Отели на Дальнем Востоке получат налоговые льготы

Отели на Дальнем Востоке получат налоговые льготы

Нулевая ставка будет действовать до конца 2021 года

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит налоговые льготы для собственников отелей на Дальнем Востоке. Для них до конца 2021 года будет действовать нулевая ставка налога на прибыль, сообщает ЕНВ.

Поправки вносятся в главу 25 части второй Налогового кодекса РФ в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа.

Предполагается, что нулевая ставка будет предоставлена, если организации принадлежит гостиница или иное средство размещения на территории ДФО, если доходы от туристско-рекреационной деятельности должны составлять не менее 90% всех доходов налогоплательщика, а также если организация не применяет пониженную ставку по налогу на прибыль по иным основаниям и не производит в данном налоговом периоде операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Ещё одно условие — организация не имеет обособленных подразделений вне территории ДФО. 

При несоблюдении хотя бы одного из этих условий и непредставлении в установленные сроки соответствующих сведений применяется налоговая ставка в 20% к налоговому периоду.

Метки: налоги, отели

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