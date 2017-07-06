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Общество

05 июля 2017, 21:50
Регистрация БПЛА в России стала обязательной

Регистрация БПЛА в России стала обязательной

Заниматься постановкой беспилотников на учет будет ФГУП "Защита ИнфоТранс"

С 5 июля все приобретаемые гражданами России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) весом от 250 грамм до 30 кг подлежат регистрации, сообщает ЕНВ со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно изменениям в Воздушном кодексе, под действие новых правил попадают также радиоуправляемые модели БПЛА и игрушечные квадрокоптеры. Заниматься постановкой беспилотников на учет будет подведомственное Минтрансу ФГУП "Защита ИнфоТранс".

Из закона следует, что в отношении всех воздушных судов вводится норма, позволяющая в ряде случаев по требованию уполномоченного органа в области гражданской авиации иметь на борту документацию в электронной форме.

Кроме того, Воздушный кодекс дополнен требованием к владельцам воздушных судов исключить несанкционированный доступ третьих лиц к зарегистрированным беспилотникам.

Ранее государственной регистрации подлежали только БПЛА с максимальной взлётной массой свыше 30 кг, отмечается в материалах "Правового календаря на III квартал 2017 года".

Закон о регистрации беспилотников был принят Госдумой в третьем чтении в январе 2016 года и должен был вступить в силу с марта того же года, однако организованные общественные обсуждения этого предложения отсрочили период практической реализации закона.

Метки: беспилотники, БПЛА

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