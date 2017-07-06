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Общество

05 июля 2017, 17:10
В Приморье началась подготовка к российско-индийскому учению "ИНДРА-2017"
В Приморье началась подготовка к российско-индийскому учению "ИНДРА-2017"
В Приморье началась подготовка к российско-индийскому учению "ИНДРА-2017"
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В Приморье началась подготовка к российско-индийскому учению "ИНДРА-2017"

Военнослужащие ВВО продемонстрировали индийским коллегам возможности полигона "Сергеевский"

В Приморском крае началась вторая планирующая конференция по организации планирования и подготовки международного российско-индийского межвидового учения "ИНДРА-2017", сообщает ЕНВ.

На данном этапе консультаций, представители руководства учением с обеих сторон обсудят порядок проведения совместных международных маневров, сценарий практических действий сил (войск) и состав сил и средств, привлекаемых от российской и индийской сторон.  А так же индийская делегация посетила полигон ""Сергеевский".

Для индийских гостей на полигоне "Сергеевский" подразделения приморского общевойскового объединения продемонстрировали огневые возможности полигона для стрелкового оружия и боевых машин.

На показном занятии российские военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения танков Т-72 и БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия. Разведывательные подразделения провели показное занятие по преодолению "Тропы разведчика". Инженерные подразделения разыграли маневренный учебный бой, в ходе которого возвели понтонную переправу.

После осмотра полигона представителям индийской делегации была предоставлена возможность выполнить упражнения контрольных стрельб из различных образцов российского стрелкового оружия.

В ходе второй планирующей конференции представители руководства учением с обеих сторон обсудят порядок проведения совместных международных маневров, сценарий практических действий сил (войск) и состав сил и средств, привлекаемых к учению. Осмотрят места размещения личного состава, вооружения и техники, посетят полигоны и аэродромы Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

Метки: Индия, ИНДРА, ТОФ

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