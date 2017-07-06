Первый российский телеканал в Китае начнет свое вещание в этом году

4 июля было заключено соглашение между главами российского "Первого канала" и Центральным телевидением Китая. По этому соглашению, с 2017 года будет запущен первый российский телеканал в КНР, сообщает ЕНВ.

Переговоры между вещателями велись практически два года, и контракт был заключен в присутствии глав обеих стран. Канал "Катюша" будет доступен на всей территории Китая, а вещание будет проходить на русском языке с китайскими субтитрами.

"Это реально первый российский канал, который будет выходить на всей территории Китая, будет доступен не только постояльцам международных отелей, но и любому китайскому телезрителю. Делается это совместно с крупнейшим китайским телевизионным каналом CCTV,и мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет только расширяться", - рассказал генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.

Также Эрнст отметил, что название каналу было дано не случайно. По его словам, песня "Катюша" является одной из самых популярных и известных на территории Китая и прочно ассоциируется у жителей КНР с Россией и русской культурой.

"Катюша" станет одним из немногих иностранных телеканалов, доступных на территории КНР. Основной частью эфира станут документальные фильмы о российской истории, видных деятелях науки и культуры, природных богатствах страны. Также на телеканале будут доступны известные в России развлекательные и музыкальные программы, концерты известных российских исполнителей.