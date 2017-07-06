В результате проливных дождей на юге Китая погибли 56 человек

В прошлый четверг сильный дождь обрушился на территорию Китая. Погодное бедствие затронуло Гуанси-Чжуанский автономный район на юге страны и внутреннюю провинцию Хунань. В результате непогода вызвала ряд наводнений и селей, сообщает ЕНВ.

Согласно данным китайских СМИ, пострадал около 200 тысяч домов. Жители КНР понесли финансовые потери более чем на 3,7 миллиарда долларов.Также, местные жители сообщили, что дождь нанёс серьезный ущерб их урожаю.

Сообщается, что основная магистраль Гуанси-Чжуанского автономного района сегоня скорее напоминает реку. Китайские власти советуют быть внимательными и отслеживать погодные тенденции, поскольку синоптики прогнозируют проливные дожди в районах от внутренней провинции Сычуань до Тяньцзиня и провинции Шаньдун, расположенной вдоль побережья.

Спасательная операция, а также поиск пропавших без вести продолжается. На сегодняшний день в южной части Китая, по меньшей мере, 56 человек погибли и еще 22 человека пропали без вести.