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05 июля 2017, 11:10
Национальный балет Китая впервые выступит во Владивостоке

Национальный балет Китая впервые выступит во Владивостоке

Танцовщики, хореографы, музыканты и артисты театра являются обладателями многочисленных международных наград

В программе II Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" и впервые во Владивостоке два ярких и красочных гала-вечера Национального балета Китая. Уникальный коллектив, репертуар которого включает как классические европейские балеты, так и оригинальные произведения с китайским национальным колоритом, дважды представит обширную программу в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра, сообщает ЕНВ.

1 и 2 августа (19-00) артисты представят разнообразную программу, демонстрирующую весь спектр возможностей ведущих солистов главной балетной труппы Китая. В I отделении вечера — 2-й акт известного романтического балета XIX века "Сильфида" в классической версии Августа Бурнонвиля, хореографическая миниатюра "Прелюдия" на музыку Сергея Рахманинова современного английского постановщика Бена Стивенсона, а также финал прославленного китайского балета "Жёлтая река" в хореографии Чэнь Цзэмэя. Во II отделении зрителей ждёт балетная постановка "Песня жизни" хореографа Ин Э Дина на музыку "Патетической" симфонии Петра Чайковского. В главных партиях предстанут ведущие солисты труппы Национального балета Китая, отмеченные многочисленными наградами международных танцевальных конкурсов.

История Национального балета Китая, основанного в Пекине в 1959 году, тесно связана с русским балетным искусством. Первое поколение китайских танцовщиков и хореографов классического балета воспитал советский педагог и балетмейстер Пётр Гусев, заложив фундамент для последующего развития труппы. Одной из своеобразных черт коллектива стало органичное соединение основ западной танцевальной школы и традиций восточного искусства. В афише Национального балета Китая наряду с европейскими классическими названиями представлены балетные спектакли, созданные китайскими хореографами на сюжеты из национальной истории и музыкой китайских авторов. Балеты обоих направлений в исполнении труппы получили высокую оценку зрителей во всём мире: Национальный балет Китая с триумфом гастролирует в США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Австралии, Мексике, Бразилии и других странах.

Метки: балет, Мариинский

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