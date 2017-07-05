Во Владивостоке полиция ликвидировала склад контрафактного алкоголя

В пригороде Владивостока участковые уполномоченные полиции обнаружили нелегальный склад алкогольной продукции, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МВД края.

Установлено, что в складских помещениях, расположенных в Советском районе приморской столицы, местный житель незаконно производил и осуществлял продажу алкогольной продукции, не имея лицензии на право её реализации и хранения. Работники склада разводили спирт и разливали его в пятилитровые канистры для последующей реализации

В помещениях обнаружены 12 тонн разведенной спиртосодержащей жидкости. Все спиртное изъято и передано на ответственное хранение.

В отношении 26-летнего частного предпринимателя составлены административные протоколы по статьям 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица) и 14. 2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Материалы об административном правонарушении переданы в мировой суд для принятия решений по существу.

По факту производства, хранения или перевозки в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, на пленарном заседании депутаты Государственной Думы планируют рассмотреть во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за торговлю нелегальным алкоголем. Документ вводит норму, которая фактически приравнивает подделку акцизных марок на алкоголь к подделке денежных знаков — наказанием за это станет лишение свободы на срок до 12 лет.