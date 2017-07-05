Северная Корея объявила запуск ракеты успешным

Государственные СМИ Северной Кореи заявляют, что страна провела свой первый успешный тест по испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает ЕНВ.

Средства массовой информации сделали то, что они назвали "особенно важным объявлением" во вторник днем. По сообщениям ЦТАК, глава страны Ким Чен Ын выступил в роли руководителя запуска межконтинентальной ракеты.

Ранее, в тот же день, Тихоокеанское командование США заявляло, что Северная Корея запустила баллистическую ракету промежуточного диапазона, а не межконтинентальную баллистическую ракету.

Напомним, что Северная Корея запустила очередную ракету во вторник утром около Кусонга на западном побережье страны. По сообщениям Правительства Японии, северокорейская ракета, видимо, пролетела около 40 минут до падения в исключительной экономической зоне страны, расположенной в Японском море.

Кроме того, Северная Корея опубликовала фотографии "первого успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты". Однако ряд американских экспертов склонны полагать, что запущенный Северной Кореей объект на самом деле таковым не является.

Корейское центральное телевидение немного позже этого объявления передало в эфир фотографии запуска, в котором участвовал лидер страны Ким Чен Ын. На одной из представленных фотографий показано, что коричневатая ракета взмывает вверх и извергает оранжевые огни. На других фотографиях видно Ким Чен Ына, который наблюдает за запуском при помощи бинокля.