В Москве прошли российско-китайские переговоры

В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который по приглашению главы Российского государства прибыл в Россию с официальным визитом, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Кремля.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов политического и торгово-экономического сотрудничества России и Китая, в том числе вопросы сотрудничества на Дальнем Востоке России. Еще одно важное направление совместной повестки, которое обсуждалось в ходе переговоров - развитие международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", реализация совместных трансграничных проектов, в том числе строительство мостов Нижнеленинское-Тунцзян и Благовещенск-Хэйхэ.

По итогам визита главы КНР в Россию Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах. Кроме того, по итогам визита утвержден План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2017–2020 годы.

"Проведён обстоятельный обмен мнениями по сопряжению деятельности Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Экономического пояса Шёлкового пути". Это весьма перспективное направление, приложение совместных усилий в русле нашей идеи о формировании большого евразийского партнёрства", - подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, стороны подчеркнули, что важным направлением совместной работы в макрорегионе является увеличение экспорта в Китай экологически чистого продовольствия, произведенного на Дальнем Востоке России.

Отметим, за 4 месяца этого года товарооборот между регионами Дальнего Востока и Китаем вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 млрд. долларов. На сегодняшний день в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток с участием китайских компаний уже реализуется 26 инвестиционных проектов на сумму 3 млрд. долларов. В планах правительств двух государств нарастить объемы российско-китайского инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке в ближайшие несколько лет – до 15 млрд. долларов.

В присутствии глав двух государств и на полях визита подписан пакет межправительственных и коммерческих документов о сотрудничестве в различных областях. В частности, глава Минвостокразвития России Александр Галушка и Председатель Госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэн подписали меморандум о сотрудничестве в области развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Согласно меморандуму, стороны планируют оказывать содействие созданию необходимой для развития МТК инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, пункты пропуска и системы связи. Также будут приняты меры для упрощения процедур, сокращения расходов и времени таможенного оформления транзитных грузов.