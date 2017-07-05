Современные решения старых проблем обсудили в приморском филиале "Почты России"

На протяжении более чем двадцати лет второе воскресенье июля в России отмечается как День работников почтовой связи. К своему профессиональному празднику региональное отделение "Почты России" совместно с ПАО "Мегафон", провели пресс-тур, на котором были представлены современные технологические решения старых проблем. Участниками стали замдиректора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Приморского филиала "Почты России" Дмитрий Юрков, руководитель участка курьерской доставки Сергей Хабаров и директор Приморского регионального отделения ПАО "Мегафон" Артём Базыль, сообщает ЕНВ.

Пресс-тур состоял из двух частей. На первой гостям встречи провели экскурсию по отделению "Почты России", где продемонстрировали применение системы ГЛОНАСС, которая используется для контроля и построения логистической карты курьерской службы, систематизированную выдачу посылок с интернет-магазинов, а также работу нового кассового аппарата, который синхронизируется с мобильным устройством курьера посредством Bluetooth для более быстрого и эффективного обслуживания клиента.

После экскурсии состоялся кофе-брейк, на котором гости смогли в неформальной обстановке обсудить будущее и перспективы работы "Почты России". После небольшого перерыва состоялся круглый стол, на котором Дмитрий Юрков и Артём Базыль показали презентацию, посвященную улучшению работы почты, а также сотрудничеству "Почты России" и "Мегафона". В ходе презентации были подняты вопросы сокращения ожидания посылки, функционирования мобильных приложений, а также были даны советы по покупкам в интернет-магазинах.

"В современном технологичном мире Почта России прикладывает все силы, чтобы улавливать "digitaltrends", повышать лояльность клиентов, и ставить на первое место не интересы компании, а интересы людей", - отметил Дмитрий Юрков.