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Япония

04 июля 2017, 13:20
Абэ и Трамп договорились оказать давление на Северную Корею

Абэ и Трамп договорились оказать давление на Северную Корею

Япония пытается усилить международное давление на КНДР, несмотря на усилия Южной Кореи по налаживанию контактов с Пхеньяном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Америки Дональд Трамп вместе с президентом Республики Корея Мун Джэином договорились в преддверии саммита G20 усилить давление на Северную Корею, сообщает ЕНВ.

"В телефонном разговоре Абэ и Трамп согласились провести трехстороннюю встречу с президентом Южной Кореи Мун Джэином на саммите G20, который откроется в пятницу в Германии, и обсудить формат дальнейшего взаимодействия относительно северокорейской угрозы", - сказал заместитель главы кабинета министров Японии Коити Агиуда.

В свою очередь Абэ выразил благодарность Трампу относительно уже введенных на прошлой неделе санкций США против китайского банка Dandong и лиц, обвиняемых в отмывании денег для Северной Кореи.

Напомним, Мун Джэин выступает за диалог с Пхеньяном, который продолжает разработку ядерного оружия и баллистических ракет, несмотря на международные санкции. В это же время Абэ призывает усилить санкции, не добиваясь установления диалога.

"Продолжающие ракетные испытания Северной Кореи будут способствовать тому, что Япония сохранит возможности для призыва своих союзников к ответным мерам по отношению к КНДР, – уверена ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева. – Северокорейская ракета, упавшая сегодня в исключительной экономической зоне Японии, в этом вопросе скорее пойдет правительству Абэ на пользу".

Отметим, что Трамп и Мун Джэин договорились в Вашингтоне в прошлую пятницу сотрудничать с Японией и оказать максимальное давление на Северную Корею, оставляя возможность диалога при положительных обстоятельствах.

Метки: G20, Япония

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