Северная Корея провела очередной запуск ракеты

Она упала в морской акватории исключительной экономической зоны Японии
Главный секретарь японского правительства Суга Ёсихидэ сообщил, что Северная Корея запустила баллистическую ракету во вторник утром. По словам японского политика, запущенный северокорейский объект пролетел 40 минут и, по-видимому, упал в исключительной экономической зоне Японии, сообщает ЕНВ.
Также информацию о пуске подхватили сотрудники южнокорейского информационного агентства "Ренхап". Те же, в свою очередь, при сообщении информации о запуске северокорейской ракеты, ориентировались на сообщения, дошедшие до них от южнокорейских военных.
По сообщениям военных Южной Кореи, объект был запущен из северокорейской провинции Пхёнан-Пукто, расположенной на границе с Китаем. Также, согласно их сообщению, пуск был проведён около 09:40 по местному времени. В Москве тогда было 3:40, а во Владивостоке 10:40. Также сообщается о названии авиабазы, с которой был проведён запуск ракеты. Если верить информации южнокорейских военных, объект был запущен из базы "Banghyon".Однако, тип запускаемой ракеты ещё предстоит определить.
Напомним, что северокорейская ядерная проблема вызывает дискуссии в политических кругах мира. На днях состоялась встреча президентов Южной Кореи и США. Мун Джэин и Дональд Трамп обсудили пути выхода из сложившейся ситуации на Корейском полуострове и его окрестностях.
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