Китай готов открыть во Владивостоке представительство для привлечения инвестиций из КНР

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка встретился с Первым секретарем Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК Чжаном Цивэем. Стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества между Дальневосточным федеральным округом и провинцией Хэйлунцзян: развитие международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1", строительство автомобильного мостового перехода Полтавка-Дуннин, двустороннее развитие острова Большой Уссурийский, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

"Объем перевозок за первые 4 месяца этого года по "Приморью-1" равен объему перевозок за весь 2016 год", – подчеркнул Александр Галушка.

Значительный рост объема перевозок, по словам Министра, связан с введением целого ряда мер с российской стороны, таких как электронное декларирование грузов, установление понижающих тарифов на железнодорожные перевозки в рамках МТК, установление режима работы пунктов пропуска 24/7, определение пунктов пропуска в портах Приморского края, где государственный таможенный контроль транзитных грузов будет осуществляться единым контрольным органом. Российская сторона считает целесообразным введение аналогичного режима работы пунктов с китайской стороны.

"Говоря о китайских инвестициях в Международный транспортный коридор "Приморье-1", мы понимаем, что это, прежде всего, инвестиции в конкурентные преимущества провинции Хэйлунцзян. В ходе визита господина Си Цзиньпиня в Москву планируется подписать соглашение между нашими странами, предусматривающее совместный механизм по развитию международных транспортных коридоров", - отметил глава Минвостокразвития.

Ещё одной темой встречи стало двустороннее развитие острова Большой Уссурийский. В настоящее время стороны подготовили межведомственное соглашение, подписание которого также состоится в ближайшие дни в Москве. В числе первоочередных вопросов, которые предстоит решить после подписания документа, Александр Галушка назвал вопрос создания общей единой системы берегоукрепления острова.

В ходе встречи также был затронут вопрос реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Благодаря созданным здесь условиям на территорию макрорегиона приходит и крупный российский бизнес, готовый экспортировать свою продукцию в страны АТР. Так, например, агрохолдинг "Русагро", реализует в Приморском крае масштабный проект по созданию свиноводческого комплекса на 1 млн голов с заявленным объемом инвестиций в 31 млрд руб. В настоящий момент компания ищет партнёра для выхода продовольственный рынок Китая.

Для удобства китайских инвесторов в Китае работает представительство Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

"Наравне с открытым в Пекине российской стороной филиалом Агентства мы готовы создать во Владивостоке свое представительство, чтобы обеспечить оперативное сопровождение и помощь в реализации инвестиционных проектов китайских иинвесторов на Дальнем Востоке", - отметил Первый секретарь Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК Чжан Цивэй.

Напомним, в июне текущего года также было принято решение о создании совместной управляющей компании по реализации проекта международного транспортного коридора "Приморье-1", наряду с которой, по мнению министра, необходимо также создать и российско-китайский союз грузоотправителей северных провинций Китая.