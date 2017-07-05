Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

04 июля 2017, 12:20
Китай готов открыть во Владивостоке представительство для привлечения инвестиций из КНР

Китай готов открыть во Владивостоке представительство для привлечения инвестиций из КНР

В настоящее время стороны подготовили межведомственное соглашение, подписание которого также состоится в ближайшие дни в Москве

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка встретился с Первым секретарем Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК Чжаном Цивэем. Стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества между Дальневосточным федеральным округом и провинцией Хэйлунцзян: развитие международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1", строительство автомобильного мостового перехода Полтавка-Дуннин, двустороннее развитие острова Большой Уссурийский, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

"Объем перевозок за первые 4 месяца этого года по "Приморью-1" равен объему перевозок за весь 2016 год", – подчеркнул Александр Галушка.

Значительный рост объема перевозок, по словам Министра, связан с введением целого ряда мер с российской стороны, таких как электронное декларирование грузов, установление понижающих тарифов на железнодорожные перевозки в рамках МТК, установление режима работы пунктов пропуска 24/7, определение пунктов пропуска в портах Приморского края, где государственный таможенный контроль транзитных грузов будет осуществляться единым контрольным органом. Российская сторона считает целесообразным введение аналогичного режима работы пунктов с китайской стороны.

"Говоря о китайских инвестициях в Международный транспортный коридор "Приморье-1", мы понимаем, что это, прежде всего, инвестиции в конкурентные преимущества провинции Хэйлунцзян. В ходе визита господина Си Цзиньпиня в Москву планируется подписать соглашение между нашими странами, предусматривающее совместный механизм по развитию международных транспортных коридоров", - отметил глава Минвостокразвития.

Ещё одной темой встречи стало двустороннее развитие острова Большой Уссурийский. В настоящее время стороны подготовили межведомственное соглашение, подписание которого также состоится в ближайшие дни в Москве. В числе первоочередных вопросов, которые предстоит решить после подписания документа, Александр Галушка назвал вопрос создания общей единой системы берегоукрепления острова.

В ходе встречи также был затронут вопрос реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Благодаря созданным здесь условиям на территорию макрорегиона приходит и крупный российский бизнес, готовый экспортировать свою продукцию в страны АТР. Так, например, агрохолдинг "Русагро", реализует в Приморском крае масштабный проект по созданию свиноводческого комплекса на 1 млн голов с заявленным объемом инвестиций в 31 млрд руб. В настоящий момент компания ищет партнёра для выхода продовольственный рынок Китая.

Для удобства китайских инвесторов в Китае работает представительство Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. 

"Наравне с открытым в Пекине российской стороной филиалом Агентства мы готовы создать во Владивостоке свое представительство, чтобы обеспечить оперативное сопровождение и помощь в реализации инвестиционных проектов китайских иинвесторов на Дальнем Востоке", - отметил Первый секретарь Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК Чжан Цивэй.

Напомним, в июне текущего года также было принято решение о создании совместной управляющей компании по реализации проекта международного транспортного коридора "Приморье-1", наряду с которой, по мнению министра, необходимо также создать и российско-китайский союз грузоотправителей северных провинций Китая.

Метки: Китай, МТК, Приморье-1

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Две приморские компании наладят производство опалубочных системДве приморские компании наладят производство опалубочных систем
30 июня 2017, 11:10
Производство наладят во Владивостоке и Артеме
Китайская компания планирует наладить на ДВ производство по глубокой проработке древесиныКитайская компания планирует наладить на ДВ производство по глубокой проработке древесины
30 июня 2017, 00:00
Важнейший вопрос для реализации проекта - обеспечение местным сырьем
Япония примет участие в строительстве причалов, жилья и морских ферм на КурилахЯпония примет участие в строительстве причалов, жилья и морских ферм на Курилах
29 июня 2017, 20:10
Первые проекты для совместной хозяйственной деятельности России и Японии обсудили на острове Кунашир

Последние новости

Современные решения старых проблем обсудили в приморском филиале "Почты России"Современные решения старых проблем обсудили в приморском филиале "Почты России"
вчера, 18:10
В преддверии Дня работников почтовой связи "Почта России" раскрыла секреты новых технологий в доставке отправлений и провела тематический круглый стол
В Приморье полиция уничтожила 3 миллиона кустов наркосодержащих растенийВ Приморье полиция уничтожила 3 миллиона кустов наркосодержащих растений
вчера, 14:40
Самые большие очаги обнаружены в Хорольском районе
Абэ и Трамп договорились оказать давление на Северную КореюАбэ и Трамп договорились оказать давление на Северную Корею
вчера, 13:20
Япония пытается усилить международное давление на КНДР, несмотря на усилия Южной Кореи по налаживанию контактов с Пхеньяном

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.06.2017 08:00
Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс 3
28.06.2017 17:00
Японская делегация прибыла на Кунашир 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+