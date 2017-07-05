В Республике Корея назначен новый министр по делам объединения полуострова

Президент Мун Джэин назначил Чо Мён-Гьона министром объединения в понедельник, сообщает ЕНВ.

Сообщается, что раньше он являлся сотрудником этого министерства и продвигал межкорейские обмены. Он также принимал участие в саммите 2007 года между президентом Ро Му Хеном и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

На церемонии назначения Мун Джэин попросил нового министра содействовать обмену в гуманитарных областях и сфере спорта, имея при этом ввиду санкции и внешнее давление на Пхеньян.

На пресс-конференции Чо Мён-Гьон выразил готовность возобновить воссоединение семей, разделенных Корейской войной. Он сказал, что твердо убежден, что этот вопрос требует срочности. Программа воссоединения была приостановлена в 2015 году.

Президент Мун Джэин придаёт большое значение диалогу с Северной Кореей. Однако, несмотря на это, на прошедшей встрече с президентом США Дональдом Трампом главой РК было отмечено о возможности немедленного реагирования на угрозы и провокации Пхеньяна.

Эксперты в республикепристально следят за тем, как новый министр выстроит структуру взаимодействия с северным соседом.