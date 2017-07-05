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В мире

04 июля 2017, 11:30
Президенты США и Южной Кореи обсудили проблемы полуострова

Президенты США и Южной Кореи обсудили проблемы полуострова

Президент Южной Кореи Мун Джэин заявил, что необходимо ввести новые санкции в отношении Северной Кореи для разрешения ядерной угрозы

Президент Республики Корея Мун Джэин выступил с речью в Центре стратегических и международных исследований американского аналитического центра в Вашингтоне после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ЕНВ.

Глава республики отметил, что провокации Северной Кореи должны быть тщательно рассмотрены, но в то же время необходимо провести диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Мун сказал, что Ким Чен Ын – единственный человек, который может отказаться от испытания ядерного оружия Пхеньяна.

Он такжеобратился к американской стороне за поддержкой изучения экологического воздействия американской системы ПРО в Южной Корее. Напомним, что в случае отрицательного решения южнокорейского народа и правительства, развёртывание ПРО может быть остановлено.

Мун Джэин заявил, что он осознает, что существует обеспокоенность в отношении будущего двустороннего альянса. Однако он сказал, что он уважает решения, принятые двумя странами ранее.

В пятницу, на встрече с Трампом, южнокорейский лидер согласился с политикой США по усилению давления на Север. Однако, международные наблюдатели считают, что речь президента Южной Кореи после саммита показала, что у союзников разное видение того, как бороться с Пхеньяном.

Метки: США, Южная Корея

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