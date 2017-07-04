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Япония

03 июля 2017, 12:20
На Южных Курилах завершила работу бизнес-миссия из Японии

На Южных Курилах завершила работу бизнес-миссия из Японии

В течение четырех дней делегация посетила острова Кунашир, Итуруп и Шикотан

Руководствуясь данной установкой, бизнесмены и  представители власти из соседней страны ознакомились с работой нескольких десятков объектов транспорта, энергетики, туризма, торговли, рыболовства и медицины. Состоялись встречи с российскими предпринимателями, в ходе которых обсуждались совместные проекты. Итоги визита подвели сегодня на пассажирском судне "Этопирика" - оно доставило иностранную группу на острова. С российской стороны в заключительном совещании участвовали губернатор Олег Кожемяко и прибывший в регион заместитель федерального министра экономического развития Станислав Воскресенский, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалинской области. 

Гости проявили интерес к сотрудничеству по широкому перечню направлений, предложенных властями Сахалинской области. В энергетике – это строительство ветродизельных электростанций. Такие энергоустановки эффективны в условиях сильной ветровой нагрузки на Курилах. Они позволяют экономить на топливе в ветреную погоду и гарантируют выработку тока при штиле. Подобную универсальную генерацию предложено построить в Южно-Курильске.

В сфере транспорта японский опыт может быть использован при модернизации портовых сооружений. Это расширит возможности причалов, и по оценке, привлечет на острова дополнительных бизнесменов и туристов. Еще одно важное условие при этом – наладить прямое паромное и авиационное сообщение между Южными Курилами и Японией. Инициативу ранее озвучил сахалинский губернатор и она нашла поддержку у членов бизнес-миссии. 

Достигнуты предварительные договоренности и в рыбной отрасли. Вариантов взаимодействия здесь множество – от применений японских технологий ловли и переработки биоресурсов до создания совместных предприятий. Перспективной признана марикультура. Иностранцы нашли условия в курильских бухтах оптимальными для выращивания морских биоресурсов.

Заслуживают особого внимания, по мнению гостей, проекты в гостиничном бизнесе, здравоохранении, жилищном строительстве, сферах утилизации бытовых отходов и торговли. Для ремонта автомобилей на Курилах предложено создать сервисные центры.

"Иностранная бизнес-миссия завершила работу на Курилах. Считаю, что главная цель достигнута – изучены возможности для двустороннего сотрудничества на островах. Мы дали гостям свои предложения, пригласили участвовать в совместных проектах, вкладывать в эти земли инвестиции, создавать производства. Теперь ждем предложений от японской стороны, чтобы продолжить дальнейшие консультации, - отметил по итогам совещания губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. - По каждому из предложенных проектов потребуется детализация - необходимы уточнения, дополнительные данные и расчеты. Исходим из того, что все начинания на Курильских островах должны реализовываться на взаимовыгодных и взаимоприемлемых условиях".  

Ожидается, что в ближайшие дни руководитель бизнес-миссии - специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава - доложит Синдзо Абэ о результатах поездки.

Метки: Курилы, Япония

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