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Общество

03 июля 2017, 12:10
Исследование: Доходы первых должных лиц различных уровней власти в субъектах ДВФО

Исследование: Доходы первых должных лиц различных уровней власти в субъектах ДВФО

Дальневосточные губернаторы зарабатывают в среднем более 800 тысяч рублей в месяц

Согласно федеральному закону "Об основах государственной службы", российским чиновникам запрещается заниматься любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, культурной или творческой. В частности, они не могут заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц и использовать свое служебное положение для извлечения прибыли. Данные ограничения предусмотрены и в Законе РФ "О статусе судей" для представителей судебной власти, сообщает ЕНВ.

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" проанализировал доходы первых лиц дальневосточных субъектов, сведения о которых согласно российскому законодательству должны были быть представлены до 30 апреля 2017 года.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко по-прежнему зарабатывает больше своих коллег на Дальнем Востоке. Его средний месячный доход в 2016 году составил более 2,2 млн. рублей. Не так давно полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью федеральным телеканалам отметил, что родственники Кожемяко занимались рыбохозяйственным бизнесом, когда тот находился на посту губернатора Амурской области. Теперь же, по словам вице-премьера, когда Олег Кожемяко перешел на работу на Сахалин после другого коррупционного скандала в регионе, "эта проблема решена".

Действительно, российские чиновники и судьи имеют возможность легально зарабатывать как физические лица. Делать они это могут, например, посредством вложения средств в кредитные (банковские) организации. Так, например, согласно ст. 19 Кодекса судейской этики, судья может инвестировать средства и распоряжаться своим имуществом, включая недвижимость, а также извлекать прибыль из других источников, например, от сдачи недвижимости в аренду.

В официальной декларации губернатора Камчатского края Владимира Илюхина за 2016 год отмечено, что около трети своего годового дохода (примерно три из девяти миллионов рублей) глава региона заработал "от вкладов в банках и других кредитных организациях". Средний ежемесячный доход Илюхина в 2016 году составил более 780 тысяч рублей. Впрочем, это только четвертый губернатор ДФО по уровню доходов за прошлый год. В среднем более миллиона в месяц за отчетный период получали главы Республики Саха Егор Борисов (около 1,4 млн. руб. в мес.) и Хабаровского края Вячеслав Шпорт (чуть более 1 млн. руб. в мес.).

Минимальный ежемесячный доход дальневосточного губернатора в 2016 году составил чуть менее 250 тысяч рублей. Именно столько получал глава Приморья Владимир Миклушевский. Губернатор Амурской области Александр Козлов получал чуть более 270 тысяч. Относительно немногим больше своих коллег зарабатывал глава ЕАО Александр Левинталь – чуть более 350 тысяч в месяц.

Среди председателей региональных законодательных органов власти также больше всех заработал по итогам прошлого года глава законодательной власти Сахалина – председатель Сахалинской областной думы Владимир Ефремов. Впрочем, его ежемесячный доход скромнее губернаторского и составил около 825 тысяч рублей в 2016 году. Более шестисот тысяч рублей в месяц в среднем также получали председатели камчатского Заксобрания Валерий Раенко (более 630 тысяч) и Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской (около 620 тысяч). Меньше всего зарабатывали спикеры региональных парламентов в Амурской области (чуть более 180 тысяч) и Еврейской автономной области (чуть менее 170 тысяч).

Кроме того, исследование показало, что больше всего главные прокуроры и судьи субъектов ДФО зарабатывают на Чукотке. Так, прокурор Чукотского автономного округа (ЧАО) Прохоров К.С. в 2016 году зарабатывал около 620 тысяч рублей в месяц при среднем доходе прокуроров субъектов ДФО в 440 тысяч. Председатель суда ЧАО Склярова Е.В. зарабатывала почти 900 тыс. руб. в месяц, а председатель арбитражного окружного суда Дедов А.В. – более 1,1 млн. рублей ежемесячно. При этом, средние доходы председателей региональных судов на Дальнем Востоке немногим превышают сумму в полмиллиона рублей.

Таким образом, специалисты центра подсчитали средний ежемесячных доход первых лиц государственной власти в регионах Дальнего Востока. Дальневосточный губернатор в среднем получает около 813 тысяч рублей в месяц, председатель представительного органа региона – 475, прокурор субъекта ДФО – 442, председатель краевого (областного, окружного, республиканского) суда – 559, а председатель арбитражного суда субъекта ДФО – 509.

Метки: исследование, Чёрный куб

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