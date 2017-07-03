МОК не исключает сотрудничества Южной Кореи и КНДР при проведении ОИ-2018

Международный олимпийский комитет не исключает ни предлагаемую совместную корейскую команду на Олимпиаде в городе Пхёнчхан в следующем году, ни проведение Зимней Олимпиады 2018 года в Северной Корее, сообщает ЕНВ.

"Каждый раз, когда игры могут играть роль, позитивную роль такого рода, мы не можем закрыть дверь", - комментирует ситуацию исполнительный директор Олимпийских игр Кристоф Дуби в интервью информагентству "Киодо Цусин". – Мы не говорим о том, что должны, а что нет, мы говорим о возможностях. Если игры могут создать эти возможности, давайте воспользуемся ими", - призвал он.

В попытке улучшения отношений между двумя странами, южнокорейские официальные лица, среди которых и президент Мун Джэин, "протянули оливковую ветвь" Северной Корее с идеями создания совместной команды в Пхенчхане и Северной Корее, совместно принимающей некоторые мероприятия на февральских играх.

Кристоф Дуби, как главный технический эксперт МОК по организации игр, сказал, что еще предстоит провести полную оценку участия Северной Кореи в Пхенчхане.

Команда МОК, включая Дуби и президента Томаса Баха, в четверг отправилась в Южную Корею для проведения встреч до вторника, во время которых будет проведен анализ.

"В настоящее время вопрос не изучен подробно, - сказал Кристоф Дуби. – Это выражение идей, о которых нам известно. На данный момент не было никаких подробных обсуждений или оценок. Это выражение интересов корейцев всего полуострова, которые будут сотрудничать в данный момент. Конечно, некоторые из разговоров будут вращаться вокруг идей, которые всплывали на поверхность, потому что мы слышали много комментариев, сделанных разными людьми. То, чего мы хотим, это полное понимание того, что предлагается, и были ли сделаны какие-то исследования на данный момент времени. Что касается МОК, мы ищем дополнительную информацию, которая будет предоставлена в ближайшие несколько дней".

Президент МОК Томас Бах прибыл в Сеул в четверг, когда он поддержал попытку Южной Кореи вступить в диалог со своим северным соседом.

"Мы с большой признательностью отметили инициативу и выступление президента Мун Джэина на открытии чемпионата мира по тхэквондо, – сказал Бах. – Я с нетерпением жду обсуждения всех этих вопросов с президентом Муном сразу после его возвращения с переговоров в Вашингтоне".

Кристоф Дуби выступил на второй день заседаний Координационной комиссии МОК по поводу Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Как отметил накануне председатель комиссии и вице-президент МОК Джон Коутс, Дуби приветствовал план Токио по открытию для широкой публики бесплатных мест для проведения соревнований по городским видам спорта, таких как скейтбординг и спортивное скалолазание во время Олимпийских игр. Серфинг – еще один вид спорта, который можно было бы рассмотреть, сказал Дуби.

Впервые публике будет разрешено использовать олимпийские объекты во время игры.

"Идея была бы следующей: представьте, что вы идете в Олимпийский парк, у вас есть доступное поле для игры и вы можете прийти туда со своим скейтбордом или вашим спортивным альпинистским снаряжением, - рассказывает Дуби. – Мы могли решить, что, из-за того, что нет соревнований до шести часов ночи, мы идем в городской парк и можем наслаждаться полем игры. Однажды придя туда, затем вы сможете продолжать ходить туда".

В 2020 году будет проведено 339 мероприятий, в том числе 18 из них, будут включать пять видов спорта, которые будут добавлены в Токио.

В то время как глава Олимпийского оргкомитета Токио Ёсиро Мори, сказал, что у него "сомнения" относительно количества числа мероприятий, которых по его мнению слишком много, Кристоф Дуби отметил, что это не станет дополнительным бременем для хозяев и не добавит к стоимости проведения игр, увеличение которой всегда было постоянной проблемой для организаторов.

"Это не усиливает давление на оргкомитет. Никакого беспокойства быть не должно, – сказал Дуби. – Это прекрасное использование существующих объектов. Вы действуете на объектах, которые уже существуют, поэтому вы получаете дополнительную продажу билетов благодаря этим дополнительным мероприятиям, - отметил исполнительный директор предстоящей Олимпиады.