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В мире

02 июля 2017, 13:40
В США предлагают ввести дополнительные санкции в отношении России

В США предлагают ввести дополнительные санкции в отношении России

Европейские партнеры – против

Сенат США недавно принял законопроект о введении новых санкций в отношении России при подавляющем большинстве голосов. Также сообщается, что Сенат принял решение о создании процедуры по предотвращению любых попыток ослабления санкции, сообщает ЕНВ.

20 июня Министерство финансов США объявило, что в список санкций включены 38 человек и организации. Среди них два государственных служащих России и их помощники, замминистра экономического развития и член Совета Федерации, являющийся специальным представителем президента по сотрудничеству с зарубежными соотечественными организациями. В список также попали торговцы оружием и 11 объектов в Крыму, который как считают в США, принадлежит украинской территории.

Предложение новых санкции, по-видимому, нанесет ущерб европейским странам, которые поддерживают экономические отношения с Россией, особенно их предприятиям, участвующим в проекте газопровода между Россией и Европой.

По этой причине эти страны выступают против предложения США.

Как только Сенат США объявил о своем решении, министры иностранных дел Германии и Австрии опубликовали совместное заявление о денонсации новых санкций за нарушение международного права и угрозы энергетической безопасности ЕС, заявив, что они не согласятся с попыткой введения "незаконных и экстерриториальных санкций".

Они также заявили, что законопроект США направлен только на то, чтобы отвести Россию от европейского газового рынка, министры призвали США не связывать политические санкции с экономическими интересами.

Министр экономики Германии Бриггита Циприс предупредила, что ее страна примет ответные меры в случае, если президент США Дональд Трамп ратифицирует законопроект, в то время как Комиссия ЕС и Франция потребовали от США разрешения вопроса о санкциях на основе консультаций со своими европейскими союзниками.

Между тем Россия занимает жесткую позицию, заявляя, что она примет контрмеры.

Метки: Европа, санкции, Сенат США

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