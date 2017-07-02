Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

01 июля 2017, 15:00
Анна Хохлова: Тренд этого лета слитные купальники

Анна Хохлова: Тренд этого лета слитные купальники

Подготовиться к пляжному сезону поможет подборка модных трендов на купальники 2017 года

Летний сезон в самом разгаре, но, возможно, вы еще не нашли подходящей модели купальника, который подчеркнет достоинства фигуры этим летом. Отправляйтесь на отдых во всеоружии. Дизайнер одежды бренда Kvay Анна Хохлова рассказала корреспонденту ЕНВ, какие именно купальники лучше всего выбрать именно этим летом.

Модные слитные купальники 2017 года "закрытый" по мнению ведущих дизайнеров – лишь условность. Модели, предложенные к этому летнему сезону, продуманны и сексуальны. Силуэт актуальных моделей строится на тонкой грани – красиво показать фигуру. 

Но самая важная деталь фасона – соединение лифа и трусиков. Это может быть легчайшая тесемка или цепочка, а может быть фигурная, красиво подчеркивающая изгибы фигуры широкая планка. Выбор зависит только от того, насколько откровенно вы готовы продемонстрировать фигуру.

Монокини и пландж

Купальник монокини. очень яркая дизайнерская разработка. Его фасон, как все гениальное – прост, это самый универсальный из всех модных слитных купальников 2017 года. Секрет фасона кроется в разнообразии моделей лифов и трусиков, которые объединяет монокини.

Пландж – более открытый вариант сплошного купальника, который позволяет еще больше обнажить тело за счет глубокого выреза спереди и сзади. Декольте в таком купальнике может выглядеть нисколько не хуже, чем в самых откровенных бикини, а обнаженная спина заставит потерять бдительность всю мужскую часть пляжа.

Купальники майо

Одним из самых популярных фасонов слитных купальников стали майо – это классический закрытый вариант с пришивными бретелями и чаще V-образным вырезом. Они хорошо смотрятся на любом типе фигуры, но особенно подойдут девушкам с широкими бедрами. V-образный вырез максимально приоткрывает грудь, тем самым уравновешивает низ и верх тела.

Принт в виде рисунка или надписей

Рисунки буквы надписи и прочие принты ежегодно входят в топ-трендов летнего сезона. Иероглифы, надписи напитков, мультипликацеонныепринты, фруктовые , все это актуально и востребованно на модных пляжах 2017 года.

 

 

Купальники с высокими трусиками

Возвращение на подиумы купальников кроя 60-80-х годов с высокими трусиками вполне прогнозировано. Округлые формы, плавные линии – в моду вновь возвращается женственность.

Купальники с оборками

 Еще один тренд в купальниках весенне-летнего сезона 2017 – оборки и рюши. Они одинаково хорошо смотрятся и на повседневной, и на пляжной одежде. Рюшами и воланами может быть украшена как верхняя часть купальника или низ трусиков, так и весь комплект.

Метки: купальники, мода

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье обнаружены чайные пакетики с наркотическим веществомВ Приморье обнаружены чайные пакетики с наркотическим веществом
30 июня 2017, 13:00
Возбуждено уголовное дело
"Аврора" продолжает выполнение рейсов из Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска во Владивосток"Аврора" продолжает выполнение рейсов из Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска во Владивосток
30 июня 2017, 12:20
Обслуживают эти направления воздушные суда Bombardier Q400
Skyscanner назвал самые популярные направления среди жителей ПриморьяSkyscanner назвал самые популярные направления среди жителей Приморья
29 июня 2017, 22:30
Первое место в рейтинге заняла Москва

Последние новости

Си Цзиньпин нанесет государственный визит в Россию с 3 по 4 июняСи Цзиньпин нанесет государственный визит в Россию с 3 по 4 июня
30 июня 2017, 11:40
Визит председателя КНР придаст дополнительный импульс российско-китайскому взаимодействию
Две приморские компании наладят производство опалубочных системДве приморские компании наладят производство опалубочных систем
30 июня 2017, 11:10
Производство наладят во Владивостоке и Артеме
Sony возобновляет выпуск виниловых пластинокSony возобновляет выпуск виниловых пластинок
30 июня 2017, 09:00
Компания будет выпускать винил в марте 2018 года

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.06.2017 08:00
Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс 3
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 2
28.06.2017 17:00
Японская делегация прибыла на Кунашир 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+