Анна Хохлова: Тренд этого лета слитные купальники

Подготовиться к пляжному сезону поможет подборка модных трендов на купальники 2017 года
Летний сезон в самом разгаре, но, возможно, вы еще не нашли подходящей модели купальника, который подчеркнет достоинства фигуры этим летом. Отправляйтесь на отдых во всеоружии. Дизайнер одежды бренда Kvay Анна Хохлова рассказала корреспонденту ЕНВ, какие именно купальники лучше всего выбрать именно этим летом.
Модные слитные купальники 2017 года "закрытый" по мнению ведущих дизайнеров – лишь условность. Модели, предложенные к этому летнему сезону, продуманны и сексуальны. Силуэт актуальных моделей строится на тонкой грани – красиво показать фигуру.
Но самая важная деталь фасона – соединение лифа и трусиков. Это может быть легчайшая тесемка или цепочка, а может быть фигурная, красиво подчеркивающая изгибы фигуры широкая планка. Выбор зависит только от того, насколько откровенно вы готовы продемонстрировать фигуру.
Монокини и пландж
Купальник монокини. очень яркая дизайнерская разработка. Его фасон, как все гениальное – прост, это самый универсальный из всех модных слитных купальников 2017 года. Секрет фасона кроется в разнообразии моделей лифов и трусиков, которые объединяет монокини.
Пландж – более открытый вариант сплошного купальника, который позволяет еще больше обнажить тело за счет глубокого выреза спереди и сзади. Декольте в таком купальнике может выглядеть нисколько не хуже, чем в самых откровенных бикини, а обнаженная спина заставит потерять бдительность всю мужскую часть пляжа.
Купальники майо
Одним из самых популярных фасонов слитных купальников стали майо – это классический закрытый вариант с пришивными бретелями и чаще V-образным вырезом. Они хорошо смотрятся на любом типе фигуры, но особенно подойдут девушкам с широкими бедрами. V-образный вырез максимально приоткрывает грудь, тем самым уравновешивает низ и верх тела.
Принт в виде рисунка или надписей
Рисунки буквы надписи и прочие принты ежегодно входят в топ-трендов летнего сезона. Иероглифы, надписи напитков, мультипликацеонныепринты, фруктовые , все это актуально и востребованно на модных пляжах 2017 года.
Купальники с высокими трусиками
Возвращение на подиумы купальников кроя 60-80-х годов с высокими трусиками вполне прогнозировано. Округлые формы, плавные линии – в моду вновь возвращается женственность.
Купальники с оборками
Еще один тренд в купальниках весенне-летнего сезона 2017 – оборки и рюши. Они одинаково хорошо смотрятся и на повседневной, и на пляжной одежде. Рюшами и воланами может быть украшена как верхняя часть купальника или низ трусиков, так и весь комплект.
Метки: купальники, мода