Анна Хохлова: Тренд этого лета слитные купальники

Летний сезон в самом разгаре, но, возможно, вы еще не нашли подходящей модели купальника, который подчеркнет достоинства фигуры этим летом. Отправляйтесь на отдых во всеоружии. Дизайнер одежды бренда Kvay Анна Хохлова рассказала корреспонденту ЕНВ, какие именно купальники лучше всего выбрать именно этим летом.

Модные слитные купальники 2017 года "закрытый" по мнению ведущих дизайнеров – лишь условность. Модели, предложенные к этому летнему сезону, продуманны и сексуальны. Силуэт актуальных моделей строится на тонкой грани – красиво показать фигуру.

Но самая важная деталь фасона – соединение лифа и трусиков. Это может быть легчайшая тесемка или цепочка, а может быть фигурная, красиво подчеркивающая изгибы фигуры широкая планка. Выбор зависит только от того, насколько откровенно вы готовы продемонстрировать фигуру.