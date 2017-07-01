В Приморье обнаружены чайные пакетики с наркотическим веществом

Во время осмотра "передачки" заключённому, сотрудники ГУФСИН обнаружили неизвестное вещество. Впоследствии выяснилось, что оно имело наркотическую природу. Место хранения вещества было необычным – оно находилось в чайных пакетиках, сообщает ЕНВ.

Сотрудниками ведомства была проведена экспертиза, по заключению которой вещество оказалось наркотической смесью. Согласно экспертному мнению, обнаруженное вещество содержало производное N-метилэфедрона. Масса вещества составила около 0,59 грамм.

По факту данного нарушения уже было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Наказанием за совершенное преступление служит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.