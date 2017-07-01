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30 июня 2017, 12:20
"Аврора" продолжает выполнение рейсов из Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска во Владивосток

"Аврора" продолжает выполнение рейсов из Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска во Владивосток

Обслуживают эти направления воздушные суда Bombardier Q400

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", продолжает выполнение регулярных полётов по маршрутам Владивосток – Комсомольск-на-Амуре - Владивосток и Благовещенск – Владивосток -  Благовещенск, сообщает ЕНВ.

Рейсы из Благовещенска во Владивосток Авиакомпания выполняет с лета 2016 года. С начала 2017 года на этом маршруте перевезено 4 040 пассажиров.

Полёты в Комсомольск-на-Амуре "Аврора" начала выполнять с марта текущего года. За этот период услугами Авиакомпании на данном направлении воспользовался 1 981 пассажир.

Напоминаем, что в настоящее время (по 25 октября 2017 года) данные рейсы выполняются по следующему расписанию:

Благовещенск - Владивосток . Рейс выполняется 4 раза в неделю.

Вылет из Благовещенска - по 1, 2 и 4 дням недели в 20:20, прибытие во Владивосток – 23:50. Вылет обратного рейса из Владивостока – на следующий день (по 2, 3 и 5 дням) в 05:05, прибытие в Благовещенск – 06:45.

По 6 дням недели самолёт вылетает из Владивостока в 04:35, прибывает в Благовещенск в 06:15. Вылет обратного рейса из Благовещенска - в этот же день в 14:10, прибытие во Владивосток - 17:40. Время в пути составляет около 2 часов 40 мин.

Минимальный тариф без учета сбора Авиакомпании составляет от 9 800 рублей (туда-обратно).

Владивосток – Комсомольск-на-Амуре. Рейс выполняется дважды в неделю.

Вылет из Владивостока по 3 и 5 дням в 04:25, прибытие в Комсомольск-на-Амуре – 06:35. Вылет обратного рейса во Владивосток – 07:15. Прибытие в столицу Приморья – 09:15. Время в пути составляет 2 часа.

Минимальный тариф без учета сбора Авиакомпании составляет от 5 800 рублей (туда-обратно).

Для комфорта пассажиров предусмотрена удобная стыковка во Владивостоке рейсов из Комсомольска-на-Амуре с рейсами в столицу Японии Токио (аэропорт Нарита).

Владивосток – Нарита.

Вылет из Владивостока по 3 и 5 дням в 10:40, прибытие в Нариту – 12:25. Время в пути составляет 2 часа 45 мин.

Минимальный тариф без учета сбора Авиакомпании составляет около 16 295 рублей (туда-обратно).

Обслуживают перечисленные направления современные комфортабельные воздушные суда Bombardier Q400, рассчитанные на 70 пассажиров.

Метки: авиарейсы, Аврора

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