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Китай

30 июня 2017, 11:40
Си Цзиньпин нанесет государственный визит в Россию с 3-4 июня

Си Цзиньпин нанесет государственный визит в Россию с 3 по 4 июня

Визит председателя КНР придаст дополнительный импульс российско-китайскому взаимодействию

Во время предстоящего государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию планируется подписание ряда важных документов о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической и инвестиционной областях, а также в сфере взаимосвязанности, СМИ и образования, сообщает ЕНВ.

Об этом сообщил помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай на брифинге, посвященном предстоящей зарубежной поездке Си Цзиньпина.

Ли Хуэйлай сказал, что с 3 по 4 июля Си Цзиньпин нанесет государственный визит в Россию, во время которого он и Владимир Путин проведут встречу в узком кругу и переговоры, вместе встретятся с представителями СМИ, примут участие в церемонии подписания документов о двустороннем сотрудничестве.

По словам дипломата, главы двух государств совместно определят направления и задачи развития китайско-российских отношений в новой обстановке, углубят политическое и стратегическое взаимодоверие, продвинут двустороннее сотрудничество в различных сферах.

"Предстоящий в июле визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, уверен, придаст дополнительный импульс взаимодействию в различных областях и позволит приблизиться к намеченной цели - довести к 2020 году взаимный товарооборот до 200 млрд долларов", - заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Во время визита главы двух государств подпишут и опубликуют совместное заявление, утвердят план действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ /2017-2020 гг./.

Ли Хуэйлай отметил, что Россия является для Китая партнером всеобъемлющего стратегического взаимодействия. В последние годы благодаря личному вниманию и усилиям Си Цзиньпина и Владимира Путина межгосударственные отношения достигли наивысшего уровня за всю историю.

По словам помощника министра, предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию станет его шестой поездкой в Россию с визитом или для участия в важных международных мероприятиях в качестве председателя КНР, встреча глав двух государств будет третьей в 2017 году. Визит будет иметь важное значение для сохранения высокого уровня развития двусторонних отношений, укрепления взаимодоверия и содействия всестороннему сотрудничеству между двумя странами.

Метки: визит, Китай

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