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Экономика

30 июня 2017, 11:10
Две приморские компании наладят производство опалубочных систем

Две приморские компании наладят производство опалубочных систем

Производство наладят во Владивостоке и Артеме

Два новых инвестиционных проекта будут реализованы в Свободном порту Владивосток. Инвесторы запустят производства опалубочных систем в Приморском крае. Соответствующие соглашения подписала Корпорация развития Дальнего Востока с резидентами на прошедшей неделе. Общий объем капиталовложений составит 83 млн. рублей, будет создано около 40 рабочих мест.

Наладить во Владивостоке производство опалубочных систем из комплектующих российского производства планирует производственная компания "СтройДом".

"Сегодня в регионе ведется активное строительство жилой и коммерческой недвижимости, возводятся объекты инфраструктуры. Опалубочное оборудование имеет широкое применение в строительстве. Отмечу, при этом на Дальнем Востоке отсутствует собственное производство данного вида строительного оборудования. Вопрос импортозамещения в данном сегменте строительного оборудования, несомненно, актуален", – отметил директор компании Андрей Аргутян.

Производство мелкощитовой опалубки в Артемовском городском округе намерена запустить компания СП "РосКор".

"Производство данного вида продукции работает только в центральной части России. В связи с достаточно высокими транспортными расходами их конкурентоспособность на Дальнем Востоке существенно снижается. Мы реализуем проект совместно с южнокорейской компанией HANJU Euro Form. Запустить производство планируем в 2018 году, сейчас ведутся подготовительные работы. В планах построить географию продаж не только в Приморском и Хабаровском краях, но и выйти на экспорт в Китай и Южную Корею", – сообщил руководитель компании Виктор Львов.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 219 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 297 млрд. рублей и перспективой создать более 27 тысяч рабочих мест.

Метки: инвестиции, Свободный порт Владивосток

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