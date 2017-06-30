Sony возобновляет выпуск виниловых пластинок

Японская компания Sony Music Entertainment заявила, что возвращается в бизнес музыкальных записей на грампластинках после 28-летнего перерыва, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Эта компания планирует начать выпуск виниловых грампластинок на своем предприятии в префектуре Сидзуока в центральной части Японии к марту следующего года.

Официальные представители компании заявили, что такой виниловый формат вновь становится популярным, особенно среди молодежи.

По словам представителей, некоторые поклонники музыки считают произведениями искусства обложки пластинок с записями музыкальных альбомов, а также в восторге от особого более мягкого звучания.

Представители также указывают на то, что в Японии лишь одна компания выпускает виниловые грампластинки, и это не может в полной мере удовлетворить спрос на них.

По данным японской музыкальной индустрии, продажи винилов в Японии достигли 800 000 шт. в 2016 году, что в восемь раз больше, чем в 2010 году. В США за 2016 год было продано 17,2 млн. шт.

Напомним, Sony прекратила производить виниловые пластинки в 1989 году. Винил вышел из популярности в связи с развитием цифровых технологий. Между тем, многие ценители музыки отмечают, что произведения, записанные на виниле, отличаются более "живым" звучанием.