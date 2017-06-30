Китайская компания планирует наладить на ДВ производство по глубокой проработке древесины

Китайская лесопромышленная корпорация планирует построить на Дальнем Востоке индустриальный парк по глубокой переработке древесины из местного сырья. Об этом было заявлено на встрече вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева с председателем Совета директоров Китайской лесопромышленной корпорации Сун Цюаньлинем сегодня, 29 июня, в Пекине, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

В рамках проекта планируется создать производство по глубокой проработке древесины, объем заготовки древесины составит около 500 тыс. куб. м в год. Завершить строительство компания планирует через полтора года.

В настоящий момент важнейший вопрос для реализации проекта - обеспечение местным сырьем. Глава китайской корпорации также обратился к вице-премьеру с просьбой оказать содействие в предоставлении для проекта лесосеки вблизи места создаваемого производства.

Юрий Трутнев ответил, что проекту будет оказана поддержка.

"Проекту необходима электроэнергия, удобная логистика и сырье. В наших силах обеспечить его всем необходимым и такая поддержка будет оказана", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер также отметил, что "это совместная задача сделать проект максимально выгодным и эффективным для обеих сторон".

Напомним, ранее, в ходе рабочего визита в Пекин, глава Минвостокразвития России подчеркивал, что бизнесмены из КНР одними из первых оценили все преимущества тех преференций, которые сегодня предоставляются инвесторам на Дальнем Востоке.

"В настоящий момент более 20 инвестиционных проектов с преобладающим участием китайского капитала реализуются в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока. Это и территории опережающего развития, и Свободный порт Владивосток. Мы рассчитываем, что уже в ближайшее время китайские бизнесмены смогут рассказать своим партнерам, гражданам КНР, что можно и нужно инвестировать в российский Дальний Восток", - отмечал Министр.

Отметим, сегодня в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока реализуется 26 инвестиционных проектов с участием капитала из Китайской Народной Республики с общим объемом инвестиций 2,9 млрд долларов США и созданием 6 тыс. новых рабочих мест. Сферы деятельности самые разные – от переработки нефти до жилищного строительства, от переработки сои и молочного производства до туризма, разработки золоторудного месторождения до строительства холодильного комплекса.