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Экономика

30 июня 2017, 00:00
Китайская компания планирует наладить на ДВ производство по глубокой проработке древесины

Китайская компания планирует наладить на ДВ производство по глубокой проработке древесины

Важнейший вопрос для реализации проекта - обеспечение местным сырьем

Китайская лесопромышленная корпорация планирует построить на Дальнем Востоке индустриальный парк по глубокой переработке древесины из местного сырья.  Об этом было заявлено на встрече вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева с председателем Совета директоров Китайской лесопромышленной корпорации Сун Цюаньлинем сегодня, 29 июня, в Пекине, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

В рамках проекта планируется создать производство по глубокой проработке древесины, объем заготовки древесины составит около 500 тыс. куб. м в год. Завершить строительство компания планирует через полтора года.

В настоящий момент важнейший вопрос для реализации проекта - обеспечение местным сырьем. Глава китайской корпорации также обратился к вице-премьеру с просьбой оказать содействие в предоставлении для проекта лесосеки вблизи места создаваемого производства. 

Юрий Трутнев ответил, что проекту будет оказана поддержка.

"Проекту необходима электроэнергия, удобная логистика и сырье. В наших силах обеспечить его всем необходимым и такая поддержка будет оказана", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер также отметил, что "это совместная задача сделать проект максимально выгодным и эффективным для обеих сторон". 

Напомним, ранее, в ходе рабочего визита в Пекин, глава Минвостокразвития России подчеркивал, что бизнесмены из КНР одними из первых оценили все преимущества тех преференций, которые сегодня предоставляются инвесторам на Дальнем Востоке.

"В настоящий момент более 20 инвестиционных проектов с преобладающим участием китайского капитала реализуются в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока. Это и территории опережающего развития, и Свободный порт Владивосток. Мы рассчитываем, что уже в ближайшее время китайские бизнесмены смогут рассказать своим партнерам, гражданам КНР, что можно и нужно инвестировать в российский Дальний Восток", - отмечал Министр.

Отметим, сегодня в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока реализуется 26 инвестиционных проектов с участием капитала из Китайской Народной Республики с общим объемом инвестиций 2,9 млрд долларов США и созданием 6 тыс. новых рабочих мест. Сферы деятельности самые разные – от переработки нефти до жилищного строительства, от переработки сои и молочного производства до туризма, разработки золоторудного месторождения до строительства холодильного комплекса.

Метки: инвестиции, Китай, лес

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