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Общество

29 июня 2017, 22:30
Skyscanner назвал самые популярные направления среди жителей Приморья

Skyscanner назвал самые популярные направления среди жителей Приморья

Первое место в рейтинге заняла Москва

Международный сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner проанализировал статистику бронирований и определил, какие направления стали самыми популярными среди путешественников из Приморского края этим летом, сообщает ЕНВ.

Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, заняла Москва, вторую позицию сохранил Сеул. Третьим стал Бангкок, четвертым – Санкт-Петербург, а пятым – Новосибирск.

На шестое место вышла столица Японии с колоссальным ростом почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Главный курорт Таиланда, Пхукет, занял седьмую строчку, Гонконг – восьмую, а Бали – десятую. Самое популярное среди российских путешественников индонезийское направление также показало существенный рост – Бали жители Приморья этим летом выбирают в два раза чаще.

Замыкает верхнюю десятку Южно-Сахалинск, поднявшийся с прошлого года на одну позицию.

"Предпочтения в выборе направлений у путешественников из Приморья кардинально отличаются от жителей Центральной России. Если москвичи или петербуржцы чаще летают в Европу, то владивостокцы в силу своего географического положения выбирают Азию. Для жителей Приморского края отдых за границей, в азиатских странах, может быть сопоставим, а порой даже выгоднее, чем внутри страны. Поэтому ни Сочи, ни Симферополь, самые популярные курортныенаправления среди россиян в целом, в Приморье в первую десятку даже не вошли", - отметил менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.


Метки: Skyscanner

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