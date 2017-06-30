Команда ТОФ заняла второе место в конкурсе "Морской десант - 2017"

Сегодня на полигоне "Бамбурово" состоялась торжественная церемония закрытия конкурса "Морской десант - 2017" и награждение победителей, сообщает ЕНВ.

На протяжении десяти дней, 21 экипаж боевых машин, представляющих команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а так же курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища демонстрировали свою профессиональную выучку в вождении боевых машин по пересеченной местности и на плаву в открытом море. Показали мастерство владения вооружением бронетранспортеров БТР-80 и личным стрелковым оружием – автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм. А так же посоревновались в силе и выносливости, выполнив комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе экипажа.

В общей сложности в мероприятии было задействовано свыше 20 единиц боевой техники и более 200 участников

В этом году среди команд морской пехоты первое место заняли морские пехотинцы Балтийского флота, на втором месте команда Тихоокеанского флота, а третье место заняли представители Северного флота. Среди курсантов первое место заняли курсанты ДВВКУ и второе команда курсантов-десантников из Рязанского училища ВДВ.

Соревнования проводились в виде эстафеты и предусматривали три этапа с прохождением маршрута с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполнением огневых задач по различным морским мишеням.