Япония примет участие в строительстве причалов, жилья и морских ферм на Курилах

28 июня на Южные Курилы впервые прибыла бизнес-миссия из Японии. Российская и японская стороны уже обсудили совместную хозяйственную деятельность — Токио предложено принять участие в строительстве жилья, морских ферм и в оборудовании дизельной электростанции, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалинской области.​

В ходе встречи японским строителям рассказали о технологии, по которой на острове Кунашир возводятся дома для переселения курильчан из аварийного жилого фонда. С учётом пожеланий жителей выбрана монолитная конструкция из железобетона.

В ближайшие несколько лет планируется построить 46 тысяч квадратных метров жилья, то есть 30 домов. Также планируется возведение арендных домов, зданий социальных учреждений, дорог и объектов инженерной инфраструктуры. По этой причине возникает потребность в привлечении подрядчиков, и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил принять участие в этой работе представителям японских компаний.

Учитывая развитость инфраструктуры портов Японии, власти Сахалинской области предложили представителям бизнес-миссии из этой страны поучаствовать в проектировании и строительстве подобных объектов на Курилах. Модернизация морской гавани даст толчок к развитию ряда важных отраслей экономики, считают в региональном правительстве. При наличии по-настоящему глубоководного причала к курильским берегам, например, смогут подходить океанские круизные теплоходы с туристами. Появятся предпосылки для ускоренного развития сфер гостиничного и ресторанного бизнеса. В среде сахалинских предпринимателей уже сегодня есть желающие построить на Кунашире современные объекты туристской направленности. Гостиничный комплекс с традиционной японской баней онсэн намерена возвести в Южно-Курильске компания "ЛИГО-дизайн". Ее генеральный директор Дмитрий Ли ищет партнеров для реализации проекта. Специально для японских бизнесменов на берегу моря, где в будущем расположится комплекс, он провел презентацию.

"В отеле будет 26 одно- и двухместных номеров категорий "стандарт" и "люкс". А для японской бани мы создадим несколько купальных зон на открытом воздухе с термальными водами из минерального источника", - рассказал предприниматель.

Японская делегация также посетила Южно-Курильский рыбокомбинат. Почти вся продукция предприятия идёт на российский рынок, однако есть большие перспективы для расширения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, японской стороне были предложены различные формы взаимодействия — от приобретения технологического оборудования до создания совместной хозяйственной структуры.

"Около 90 процентов всей нашей продукции идет на российский рынок. Вместе с тем, мы видим большие перспективы и для расширения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Возможности для этого есть - собственный флот насчитывает 15 судов, а для переработки биоресурсов создана мощная база. Готовы предложить иностранным партнерам различные формы взаимодействия – от приобретения технологического оборудования до создания совместной хозяйственной структуры, - сказал исполнительный директор рыбокомбината Виталий Устенко. – Перспективным, на наш взгляд, является применение японской технологии при промысле кальмара и переработке скумбрии, сельди иваси и сайры. На базе предприятия можно наладить выпуск фарша сурими для японского и европейского рынков".

Особенно японцев заинтересовало развитие на Курилах марикультуры. Представитель агентства по рыболовству Японии Хасаи Сигэто назвал бухты региона перспективными для этого направления.

"На мой взгляд, естественные природные условия в акваториях островов – оптимальны для выращивания морских биоресурсов. Это предварительный вывод, чтобы сделать окончательное экспертное заключение, я намерен провести консультации с представителями российской науки", - отметил он.

Власти Сахалинской области также ознакомили японскую бизнес-миссию с положением дел в сфере энергетики и предложили ей поучаствовать в оборудовании дизельной электростанции ветровой установки.

Дело в том, что данная станция на Кунашире работает уже много лет. Она была построена зарубежными специалистами ещё в 2000 году. Сейчас энергетики задумались над увеличением объёмов генерации — на 6 мегаватт. Об этом их просят местные рыбопромышленники, которым требуется дополнительное электричество для расширения производств.

"Сегодня мы обсуждали с японской стороной различные формы взаимодействия при ведении хозяйственной деятельности на Курильских островах. Это создание совместных предприятий или производств, использование японских технологий при строительстве или модернизации объектов инфраструктуры, инвестиции. Со стороны партнеров видим серьезный интерес к проектам, первые контакты дают возможность оценить потенциал двустороннего сотрудничества, найти его взаимоприемлемые формы", - отметил по итогам посещения объектов Олег Кожемяко.

"Сейчас – период накопления информации. Мы аккумулируем поступающие сведения, обсуждаем идеи различных бизнес-проектов и выслушиваем мнения экспертов. Все это играет важную роль в принятии последующих решений. Впереди еще несколько дней поездки, которые помогут сформировать целостную картину о возможностях совместной хозяйственной деятельности на островах", - в свою очередь, сказал специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

29 июня японская бизнес-миссия продолжит изучать остров Итуруп. В пятницу она отправится на Шикотан, где и будут подведены итоги визита. Членами делегации стали представители 32 предприятий, компаний и государственных учреждений Японии.