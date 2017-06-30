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Южная Корея

29 июня 2017, 19:00
SsangYong Motor разработает чистый электрический автомобиль к 2020 году

SsangYong Motor разработает чистый электрический автомобиль к 2020 году

SsangYong Motor Co. и ее индийский владелец Mahindra & Mahindra Ltd. совместно разработают электромобиль к 2020 году

В совместном проекте с Mahindra & Mahindra SsangYong разрабатывает чистый электромобиль, максимальная скорость которого достигает 150 километров в час и имеющий запас хода в 300 км за один заряд. Об этом рассказал представитель компании, ссылаясь на управляющего директора Сон Сен-Ки, сообщает ЕНВ.

Сон Сен-Ки сделал данное замечание во время медиа-мероприятия своей производственной линии в южнокорейском городе Пхёнтхэк, примерно в 70 км к югу от Сеула.

Электромобиль будет являться спортивно-утилитарным автомобилем (SUV), поскольку автопроизводитель стремится сосредоточиться на укреплении своей линейки премиальных и экологически чистых моделей. Это объясняется резким ростом спроса на электромобили в Южной Корее на фоне тенденций восстановления мировой экономики.

Электромобиль будет собран на той же производственной линии, где производятся кроссоверы Tivoli и Korando C. Завод SsangYong в Пхёнтхэке может выпускать по 250 тысяч автомобилей в год. В прошлом году на нем было произведено 156 тысяч автомобилей.

В марте этого года представители южнокорейского автопроизводителя заявили о том, что намерены ближайшие четыре года в компания вложит 1 трлн. вон (1 млрд. долларов США) в проекты по разработке премиальных элекромобилей.

"Mahindra полностью поддерживает все инвестиций, которые необходимы для SsangYong, и, по мере необходимости, Mahindra всегда будет иметь средства для SsangYong", - сказал управляющий директор Mahindra & Mahindra Паван Гоенка в том же месяце на пресс-конференции, проводимой в кулуарах Сеульского автосалона.

В марте 2011 года Mahindra & Mahindra, которой принадлежит 72,85% акций SsangYong, приобрела компанию, которая находилась в процессе банкротства в рамках своей "стратегии глобализации".

За весь 2016 год автопроизводитель внедорожников получил чистую прибыль в размере 58,10 млрд. вон в отличие от года ранее, когда компания понесла убытки на 61,94 млрд. вон. Такой поворот, первый за последние девять лет, в основном объясняется сильными продажами Tivoli.

Операционный доход автопроизводителя вырос до 27,99 млрд. вон в отличие от операционных убытков на сумму 36,81 млрд. вон за тот же период. Продажи выросли на 7,0% с 3,39 трлн. вон до 3,629 трлн. вон.

Основными моделями внедорожников производителя являются G4 Rexton, Korando C и Tivoli. Chairman седан – единственный автомобиль, не являющийся внедорожником, который был произведен SsangYong.

Метки: SsangYong, электромобили

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