В Японии оппозиция требует увольнения министра обороны

Основная оппозиционная Демократическая партия Японии и три малые партии потребовали в среду, чтобы министр обороны Томоми Инада была уволена своего из-за высказывания. Оппоненты усмотрели в ее речи "политическое использование Сил самообороны в привлечении поддержки кандидата на предстоящих выборах в столичную ассамблею Токио", сообщает ЕНВ.

"Ее комментарий, противоречащий положению Сил самообороны, был неприемлем, и она должна немедленно уйти в отставку", - заявила журналистам в Токио лидер Демократической партии Мурата Рэнхо. По еесловам, премьер-министр Синдзо Абэ несет ответственность за ее назначение.

Ранее Томоми Инада попросила избирателей поддержать кандидата от Либерально-демократической партии во время своей речи во вторник, заявив, что эта просьба поступила из "Министерства обороны, Сил самообороны, министра обороны и ЛДП". Через несколько часов она сказала репортерам, что "откажется" от комментария, потому что он мог быть "неправильно понят".

Министр сообщила, что она не намерена уходить в отставку из-за данного замечания.

В соответсвий с законом, Силы самообороны должны оставаться политически нейтральными, а личный состав ограничен в способности принятия участия в политической деятельности.

ЛДП надеется остаться самой крупной партией в столичной ассамблее, во время выборов в Токио в это воскресенье, однако она столкнулась в тяжелой борьбе против новой партии, сформированной популярным губернатором Токио Юрико Коике. Правящая партия также находится под угрозой из-за недавних обвинений в фаворитизме против премьера страны Синдзо Абэ в связи с университетским проектом, в котором замешаны его жена и близкий друг.

Коике заявила журналистам во вторник, что замечание министра было "недопустимо", добавив, что ее позицию не следует путать с позицией Сил самообороны. Сама Коике недолгое время занимала пост министра обороны в 2007 году во время первого срока Абэ у власти.

Абэ предупредил Инада по поводу ее комментария, однако попросил ее остаться на посту, сообщил в среду представитель правительства.

"Премьер-министр дал ей то же самое указание, что и я ... (мы) хотим, чтобы она взяла на себя ответственность, объяснилась и продолжила выполнять свою работу", - сказал на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Суга настаивал на том, что поведение Инады не повлияет на выборы в Токийскую ассамблею, на запланированные дебаты по конституционной реформе или на сроки очередных кадровых перестановок Абэ. Предполагается, что в этом году премьер-министр рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав кабинета.

В совместном заявлении, опубликованном в среду, лидеры оппозиционной Демократической партии, Японской коммунистической партии, Социал-демократической партии и Либеральной партии призвали Абэ уволить Инаду за ее высказывание, которое, по их словам, нарушало закон о выборах в государственные учреждения, а также закон о Силах самообороны.

"Почему она относилась к личному составу Сил самообороны, как к команде черлидинга для ЛДП?", - спросила Рэнхо на собрании ассамблеи в Токио.

"Инада заявляет, что не уйдет в отставку. Поэтому нет другого пути, кроме как того, что премьер-министр должен ее уволить", - заявил журналистам в среду лидер ЯКП Кадзуо Сии.

Между тем источник, близкий к канцелярии премьер-министра, предположил, что Инада вряд ли будет заменена до следующего формирования Кабинета министров.

Абэ назначил министром обороны Инаду при формировании нового правительства в августе прошлого года. Она известна тем, что придерживается консервативных взглядов, близких к премьер-министру.

Она регулярно посещала храм Ясукуни, синтоистскую святыню в Токио, рассматриваемую за границей, как символ прошлого милитаризма Японии, прежде чем вступить на свой пост, и снова отправилась туда в конце прошлого года сразу после сопровождения Абэ на Гавайи для посещения Перл-Харбора.

Инада намеревается принять участие в переговорах по вопросам безопасности на уровне министров в Вашингтоне в следующем месяце с министром иностранных дел Фумио Кисидой, государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и министром обороны Джимом Маттисом.