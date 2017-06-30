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Экономика

29 июня 2017, 16:00
Новые бюджетники Приморья начнут получать карты "Мир" 1 июля

Новые бюджетники Приморья начнут получать карты "Мир" 1 июля

При желании они смогут оформить кобейджинговую карту

С 1 июля 2017 года все новые выплаты из бюджета и внебюджетных фондов будут переводиться на национальные платежные карты "Мир". К этому же сроку кредитные организации России должны обеспечить прием и обслуживание карт "Мир" в своей сети банкоматов и электронных терминалов, сообщает ЕНВ со ссылкой на Дальневосточное главное управление ЦБ РФ.

Переход на карты "Мир" будет происходить для клиентов бюджетной сферы. Так, впервые обратившиеся за выплатами бюджетники получат карты "Мир" с 1 июля 2017 года. Для тех, у кого уже есть карты международных платежных систем (за исключением пенсионеров), выпуск карты "Мир" должен быть произведен до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров же карта "Мир" будет выдаваться в рамках плановой замены карт международных платежных систем по истечении их срока действия с завершением этого процесса не позднее 1 июля 2020 года.

При этом клиент сможет сам выбрать, каким образом ему удобно получать бюджетные средства: наличными, на банковский счет, к которому не привязана карта, или же на карту "Мир". Если клиент хочет получать выплаты наличными или на сберегательный счет, он получит их в том порядке, к которому привык.

Выпуск карт пенсионерам будет осуществляться на тех же условиях, что и сейчас, то есть бесплатно для клиентов. Права других получателей бюджетных выплат также учтены в законе – им карты "Мир" будут выдаваться на тех же, либо более выгодных условиях. Кроме того, при желании клиент-бюджетник для получения средств может оформить кобейджинговую карту, которая на территории России будет работать как карта платежной системы "Мир", а за границей – как карта международной платежной системы.

Напомним, необходимость перевода выплат из бюджетных и внебюджетных фондов на национальный платежный инструмент была закреплена в законе "О национальной платежной системе" в 2014 году. Эта мера позволит государству гарантировать сохранность бюджетных средств и их доступность для граждан в любой геополитической ситуации. Сроки перевода, стартующего 1 июля, были уточнены в законе в 2017 году. Они учитывают уровень готовности инфраструктуры и время, необходимое банкам на перевод клиентов бюджетной сферы.

Метки: банковские карты, бюджетники, зарплата, мир

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