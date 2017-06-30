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Общество

29 июня 2017, 15:10
Древняя античная ваза предстанет перед жителями Владивостока на выставке одного шедевра

Древняя античная ваза предстанет перед жителями Владивостока на выставке одного шедевра

Экспонат был привезен во Владивосток из Эрмитажа

30 июня во Владивостоке открывается выставка "Прикосновение к античности". Событие пройдёт на базе Приморской картинной галереи, сообщает ЕНВ.

Ваза, в честь которой будет проведена выставка, представляет определённый интерес. Возраст данного артефакта составляет около 2500 лет. Высота вазы 95 сантиметров, что довольно внушительно для экспонатов подобного типа.  Также, на вазе имеются изображения, благодаря которым можно предположить о том, как одевались и как жили античные люди. Также можно понять, как именно древние люди представляли своих богов.

Несмотря на то, что выставки античной культуры Владивосток посещают редко, подобные акции могут стать регулярными. С недавнего времени Владивосток имеет связь с Эрмитажем, поэтому подобные выставки и культурные события могут стать постоянными для города.

Выставка "Прикосновение к античности" также является ярким примером работы Эрмитажа по поддержанию культурных контактов между Петербургом и Владивостоком.

Более того, в конце 2017 года планируется открыть Владивостокский филиал Эрмитажа.

Напомним, что сотрудничество с Эрмитажем было и ранее. Так, в 2016 году во Владивостоке была проведена выставка, в центре которой была икона, написанная японской художницей Риной Ямаситой в XIX веке. 

Метки: Античность, ваза, выставка, экспонат

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