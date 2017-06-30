Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

29 июня 2017, 14:50
В исключительной экономической зоне Японии участились случаи иностранного браконьерства

В исключительной экономической зоне Японии участились случаи иностранного браконьерства

Береговая охрана Японии активизировалась для мониторинга браконьерства

Японское правительство намерено отправлять суда береговой охраны в воды Японского моря, чтобы бороться с иностранными рыбацкими лодками, которые незаконно работают в исключительной экономической зоне страны, сообщает ЕНВ.

Рыбаки из Северной Кореи и Китая занимались незаконным промыслом в водах, расположенных примерно в 300 километрах от побережья полуострова Ното. По оценкам японской стороны, подобные действия участились с осени прошлого года. Именно по этой причине Агентство по рыболовству страны решило направить патрульные катера в этот район акватории.

Некоторые правительственные чиновники полагают, что количество вылазок браконьеров из КНДР будет увеличиваться, ввиду нехватки продовольствия в этой стран. Также существуют опасения, что рыбаки могут быть вооружены и готовы применить силу против экипажа патрульных судов.

Кабинет министров Японии и соответствующие министерства обсудили этот вопрос и согласились с тем, что надзорным судам береговой охраны необходимо активнее бороться с браконьерами.

Аналогичным образом японское правительство действовало три года назад, когда китайские браконьеры на рыболовецких судах массово вывозили кораллы в водах вблизи островов Огасавара в Тихом океане.

Метки: браконьерство, экономическая зона

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Японии оппозиция требует увольнения министра обороныВ Японии оппозиция требует увольнения министра обороны
вчера, 18:40
Основная причина кроется в неосторожном высказывании главы Сил самообороны о поддержке кандидата от правящей партии на выборах в столичную ассамблею
Япония ужесточила осмотр кораблей, направляющиеся в Северную КореюЯпония ужесточила осмотр кораблей, направляющиеся в Северную Корею
28 июня 2017, 18:20
Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки в таможенное законодательство
Японская делегация прибыла на КунаширЯпонская делегация прибыла на Кунашир
28 июня 2017, 17:00 1
Делегация приступила к обследованию возможных объектов для совместной с Россией хозяйственной деятельности

Последние новости

Китайская компания планирует наладить на ДВ производство по глубокой проработке древесиныКитайская компания планирует наладить на ДВ производство по глубокой проработке древесины
сегодня, 00:00
Важнейший вопрос для реализации проекта - обеспечение местным сырьем
Skyscanner назвал самые популярные направления среди жителей ПриморьяSkyscanner назвал самые популярные направления среди жителей Приморья
вчера, 22:30
Первое место в рейтинге заняла Москва
Команда ТОФ заняла второе место в конкурсе "Морской десант - 2017"Команда ТОФ заняла второе место в конкурсе "Морской десант - 2017"
вчера, 21:20
Первое место заняла команда Балтийского флота

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.06.2017 08:00
Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс 3
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 2
28.06.2017 17:00
Японская делегация прибыла на Кунашир 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+