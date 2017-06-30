В исключительной экономической зоне Японии участились случаи иностранного браконьерства

Японское правительство намерено отправлять суда береговой охраны в воды Японского моря, чтобы бороться с иностранными рыбацкими лодками, которые незаконно работают в исключительной экономической зоне страны, сообщает ЕНВ.

Рыбаки из Северной Кореи и Китая занимались незаконным промыслом в водах, расположенных примерно в 300 километрах от побережья полуострова Ното. По оценкам японской стороны, подобные действия участились с осени прошлого года. Именно по этой причине Агентство по рыболовству страны решило направить патрульные катера в этот район акватории.

Некоторые правительственные чиновники полагают, что количество вылазок браконьеров из КНДР будет увеличиваться, ввиду нехватки продовольствия в этой стран. Также существуют опасения, что рыбаки могут быть вооружены и готовы применить силу против экипажа патрульных судов.

Кабинет министров Японии и соответствующие министерства обсудили этот вопрос и согласились с тем, что надзорным судам береговой охраны необходимо активнее бороться с браконьерами.

Аналогичным образом японское правительство действовало три года назад, когда китайские браконьеры на рыболовецких судах массово вывозили кораллы в водах вблизи островов Огасавара в Тихом океане.