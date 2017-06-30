Находкинские таможенники задержали японский радиоактивный трактор

Находкинские таможенники во время досмотра сельскохозяйственной машины обнаружили радиоактивное излучение. Радиационный фон японского трактора в четыре раза превышал допустимую норму, сообщает ЕНВ.

Как сообщается, трактор прибыл в Приморье в поддержанном состоянии. О прошлом технического средства ничего не известно.

В Территориальном отделении Роспотребнадзора, узнав о подобном инциденте с радиоактивным техническим средством, наложили запрет на спуск ТС на берег. Так или иначе, японский трактор остался на судне, а позднее был вывезен обратно на родину.

Напомним, что подобные случаи, когда в приморскую таможню поступали радиоактивные технические средства, уже случались. Например, 20 июня 2017 года в приморскую таможню поступил автомобиль "Ниссан", чей радиационный фон тоже превышал допустимые нормы. И его точно так же вернули обратно японцам. Всего, за последние годы, было засвидетельствовано более 800 случаев завоза радиоактивной техники из Японии в Приморье. Однако, не только машины оказывались подвержены радиоактивному излучению. Например, несколько дней назад Владивостокской таможней была обнаружена партия труб, радиационный фон которых в 30 раз превышал норму.