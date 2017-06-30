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Общество

29 июня 2017, 13:30
Исследование: Рейтинг субъектов ДВ по уровню обеспечения населения минимальными условиями труда

Исследование: Рейтинг субъектов ДВ по уровню обеспечения населения минимальными условиями труда

На Чукотке самые привлекательные рабочие места на дальнем востоке, Приморье и Хабаровский край – в конце рейтинга

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел статистический анализ среди субъектов Дальнего Востока (ДВ) по уровню обеспечения населения минимальными условиями труда. Эксперты ЦСИ "Чёрный куб" выяснили, где на ДВ низкая безработица и отсутствует задолженность по заработной плате, сообщает ЕНВ.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ наименьший уровень безработицы на Дальнем Востоке в настоящее время наблюдается на Чукотке – около 3,6% при среднем уровне в 5,6% по стране, и 6,2% — по Дальневосточному федеральному округу. Напротив, в Еврейской автономной области почти каждый девятый житель трудоспособного возраста не работает – уровень безработицы составляет там около 10,5 процентов. К регионам с низким уровнем безработицы можно также отнести Камчатский край (4,4%), к регионам с высоким уровнем неработающих граждан – Якутию (7,4%).

"Низкие показатели безработицы в северных регионах ДВ объясняются суровыми климатическими условиями, — отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Во многом, население и прибывающих сюда людей держат высокие заработные платы. Те же, кто не может найти себе работу в этих регионах, как правило, уезжают в южную часть ДФО и, чаще всего, в другие субъекты России. Поэтому ничего удивительного нет в том, что на Чукотке и Камчатке низкий уровень безработицы, кстати, и там же низкий уровень задолженности предприятий перед населением".

Еще одним показателем оценки привлекательности рабочих мест в субъектах Дальневосточного федерального округа стал размер задолженности предприятий перед населением по заработной плате. Так, на Чукотке и в Еврейской автономной области, согласно сведениям Росстата за первые четыре месяца 2017 года, задолженность по заработной плате перед населением не выявлена. Относительно низкий уровень задолженности в настоящее время наблюдается в Сахалинской и Магаданской областях – не более 5 миллионов рублей в сумме в каждой области. "Регионами-должниками" на ДВ являются – Амурская область (почти 200 млн. р.), Хабаровский край (почти 250 млн. р.) и Приморский край, сумма задолженности предприятий которого перед населением выше, чем в остальных регионах вместе взятых – почти 540 млн. рублей.

Отметим, что порядка 460 миллионов рублей составляет долг завода "Радиоприбор" перед своими сотрудниками, зарплаты которым не платились с прошлого года. После вмешательства общественности и властей в судьбу оборонного предприятия на краевом уровне было принято решение начать добор сотрудников и сменить руководство завода.

Проанализировав данные об уровне безработицы и задолженности по заработной плате в дальневосточных регионах, специалисты ЦСИ "Чёрный куб" составили рейтинг субъектов федерального округа по уровню обеспечения населения минимальными условиями труда. Согласно этому рейтингу, рейтинг регионов Дальнего Востока по привлекательности рабочих мест выглядит следующим образом:

  1. Чукотский автономный округ (+6),
  2. Магаданская область (+3),
  3. Камчатский край (+3),
  4. Сахалинская область (+1),
  5. Еврейская автономная область (0),
  6. Республика Саха (Якутия) (-2),
  7. Амурская область (-3),
  8. Хабаровский край (-3),
  9. Приморский край (-4).

Метки: исследование, Чёрный куб

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