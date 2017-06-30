В Приморье полиция изъяла крупную партию синтетических наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю во взаимодействии с сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни провели мероприятия по документированию преступной деятельности и задержанию 27-летней жительницы Владивостока. В ее автомашине обнаружено более 5 кг наркотических средств синтетического ряда, сообщает ЕНВ.

После изъятия наркотиков сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанной. В квартире оперативники обнаружили и изъяли еще 10,3 кг синтетических наркотиков. Таким образом, общий вес изъятого превысил 15,5 кг.

Изъятие особо крупной партии наркотиков стало результатом длительной оперативной разработки. Около месяца оперативные сотрудники занимались сбором доказательной базы противоправной деятельности фигурантки, в ходе чего было установлено, что она является "кладовщиком", от которого наркотики должны были поступить наркокурьерам и в дальнейшем дойти до потребителей наркотических средств. Установлено, что при осуществлении противоправной деятельности фигурантка использовала один из современных мессенджеров – Vipole.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Фигурантка уголовного дела заключена под стражу. В соответствии с законодательством Российской Федерации, задержанной может грозить пожизненное лишение свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных участников противоправной деятельности, а также канала поставки наркотиков на территорию Приморского края.