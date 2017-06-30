Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

29 июня 2017, 13:00
В Приморье полиция изъяла крупную партию синтетических наркотиков

В Приморье полиция изъяла крупную партию синтетических наркотиков

Общий вес изъятого превысил 15,5 кг

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю во взаимодействии с сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни провели мероприятия по документированию преступной деятельности и задержанию 27-летней жительницы Владивостока. В ее автомашине обнаружено более 5 кг наркотических средств синтетического ряда, сообщает ЕНВ.

После изъятия наркотиков сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанной. В квартире оперативники обнаружили и изъяли еще 10,3 кг синтетических наркотиков. Таким образом, общий вес изъятого превысил 15,5 кг.

Изъятие особо крупной партии наркотиков стало результатом длительной оперативной разработки. Около месяца оперативные сотрудники занимались сбором доказательной базы противоправной деятельности фигурантки, в ходе чего было установлено, что она является "кладовщиком", от которого наркотики должны были поступить наркокурьерам и в дальнейшем дойти до потребителей наркотических средств. Установлено, что при осуществлении противоправной деятельности фигурантка использовала один из современных мессенджеров – Vipole.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). 

Фигурантка уголовного дела заключена под стражу. В соответствии с законодательством Российской Федерации, задержанной может грозить пожизненное лишение свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных участников противоправной деятельности, а также канала поставки наркотиков на территорию Приморского края.

Метки: наркотики, УМВД

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Китайская компания планирует наладить на ДВ производство по глубокой проработке древесиныКитайская компания планирует наладить на ДВ производство по глубокой проработке древесины
сегодня, 00:00
Важнейший вопрос для реализации проекта - обеспечение местным сырьем
Япония примет участие в строительстве причалов, жилья и морских ферм на КурилахЯпония примет участие в строительстве причалов, жилья и морских ферм на Курилах
вчера, 20:10
Первые проекты для совместной хозяйственной деятельности России и Японии обсудили на острове Кунашир
SsangYong Motor разработает чистый электрический автомобиль к 2020 годуSsangYong Motor разработает чистый электрический автомобиль к 2020 году
вчера, 19:00
SsangYong Motor Co. и ее индийский владелец Mahindra & Mahindra Ltd. совместно разработают электромобиль к 2020 году

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.06.2017 08:00
Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс 3
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 2
28.06.2017 17:00
Японская делегация прибыла на Кунашир 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+