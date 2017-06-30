В КНДР заочно вынесен смертный приговор экс-президенту Южной Кореи

В Северной Корее вынесен смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и главе южнокорейской разведки Ли Бен Хо "за подготовку покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына". Данное решение официальный Пхеньян вынес в среду после совместного заявления министерства государственной безопасности и центральной прокуратуры страны.

"Пак Кын Хе и Ли Бён Хо с этого момента не могут рассчитывать на пощаду, даже если они умрут собачьей смертью в любое время и в любом месте каким бы то ни было способом", — говорится в заявлении Пхеньяна опубликованном на Центральном телеграфном агентством Кореи (ЦТАК).

Власти КНДР также потребовали передать Северной Корее Пак Кын Хе и Ли Бён Хо, согласно действующему международному закону в отношении "государственного терроризма", который, как заявляют в Пхеньяне, был направлен против высшего руководства Северной Кореи.

Напомним, бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе была отстранена от власти в этом году. После импичмента она была арестована по обвинениям в том, что показывала секретные государственные документы своей подруге Цой Сун Силь. В мае состоялись досрочные выборы, закончившиеся победой демократического лидера Мун Чжэ Ина.

Национальное разведывательное управление Южной Кореи назвало утверждения северокорейских властей безосновательными, а угрозы в адрес своей страны - непростительными.

В начале мая северокорейское министерство государственной безопасности распространило заявление, в котором говорилось, что некая террористическая группа при поддержке ЦРУ и разведслужбы Южной Кореи проникла в КНДР с целью совершения убийства лидера страны с помощью какого-то биохимического вещества.

В понедельник японская газета "Асахи" сообщила со ссылкой на неназванные источники, что в 2015 году, в бытность президентом, Пак Кын Хе утвердила план по смещению лидера КНДР Ким Чен Ына. Реализация плана, по данным газеты, была возложена на южнокорейскую разведку.

При Пак Кын Хе отношения между двумя корейскими государствами достигли критической точки вплоть до угроз нанесения превентивных ударов. Впрочем, состояние войны на Корейском полуострове сохраняется с момента военного конфликта 1950-1953 годов. Попытки КНДР добиться от США заключения соглашения о мире не увенчались успехом.