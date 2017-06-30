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Общество

29 июня 2017, 12:00
Генпрокурор рассказал о проблемах при реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке

Генпрокурор рассказал о проблемах при реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке

В Приморье представители Роспотребнадзора, МЧС, Государственной трудовой инспекции за самоуправство были привлечены к административной ответственности

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе совместной коллегии с Министерством по развитию Дальнего Востока по защите прав инвесторов в Дальневосточном федеральном округе рассказал о проблемах при реализации инвестиционных проектов в регионе, сообщает ЕНВ со ссылкой на ПРАЙМ.

"Практика прокурорского надзора убеждает в наличии отдельных проблем, решение которых требует от нас дополнительных усилий и согласованных действий. Несвоевременно совершенствуется региональная нормативная правовая база… Зачастую прокурорами выявляются противоречия в административных регламентах по предоставлению публичных услуг в градостроительной сфере", - сказал Юрий Чайка.

По его словам, в ряде субъектов еще не приняты правовые акты о порядке заключения специального инвестиционного контракта в промышленном секторе и предоставлении инвестиций для объектов капитального строительства за счет регионального бюджета (в Камчатском крае, Амурской и Сахалинской областях).

Он также обратил внимание на "упущения в стратегическом планировании, которые препятствуют ускоренному развитию Дальнего Востока". Как рассказал генпрокурор, например, в Приморском крае ни один инвестпроект, включенный в реестр, не получает мер государственной поддержки (в Хабаровском крае такую поддержку получают только 35 проектов из 320).

Юрий Чайка отметил, что практически во всех субъектах контролирующие органы нарушают требования к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. По его словам, в Приморском крае представители Роспотребнадзора, МЧС, Государственной трудовой инспекции проверяли бизнесменов без согласования Минвостокразвития и за самоуправство были привлечены к административной ответственности.

"В Приморском крае должностные лица Роспотребнадзора, МЧС, Государственной трудовой инспекции проверяли предпринимателей, не получив обязательного согласования Минвостокразвития. За это они привлечены к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство)", - сказал генпрокурор.

Юрий Чайка также добавил, что проблемы создают и бюрократические препятствия при предоставлении земельных участков, - заявление резидента свободного порта Владивосток о предоставлении земли для создания транспортно-логистического комплекса рассматривалось полгода, и договор аренды был направлен инвестору лишь в ходе проверки Генеральной прокуратуры РФ. Чайка, среди прочего, отметил, что должностные лица таможенных органов необоснованно корректируют увеличение стоимости товаров, которые ввозят бизнесмены для реализации инвестпроектов.

Он отметил, что размер инвестиций в территории опережающего развития и свободного порта Владивосток составляет 14,5 миллиардов рублей, на их площадках запущено 35 новых предприятий, создано свыше 1,5 тысяч рабочих мест. "Для строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры правительством включены в перечень на получение бюджетных средств еще 14 крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений почти 300 миллиардов рублей", - указал Юрий Чайка.

Метки: Генпрокурор, инвестпроекты

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