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Экономика

29 июня 2017, 11:30
В ВЭФ-2017 примут участие 24 страны

В ВЭФ-2017 примут участие 24 страны

Форум стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 24 страны, среди которых Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония и ряд других государств, сообщает ЕНВ со ссылкой на "РИА Новости".

"Сегодня подтвердились делегации уже 24 стран. Это совсем разные страны: и Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Япония, Австралия; Канада и Соединенные Штаты Америки, а также европейские страны, в том числе Великобритания, Германия, и ряд других", — отметил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

По словам Юрия Трутнева, динамика заявлений на III Восточный экономический форум значительно выше, чем на первый и второй, хотя и прежде внимание иностранных участников к этому мероприятию было высоким.

Приморский край потратит на участие в третьем Восточном экономическом форуме, а именно на создание и обеспечение работы выставочного павильона 16,2 млн. рублей. Камчатский край потратит на участие в форуме 48 млн. рублей, Магаданская область — 14 млн. рублей. Минприроды РФ — 50 млн. рублей, Минсельхоз РФ — 18 млн. рублей, Минпромторг РФ — 12,5 млн. рублей, Ростуризм — 11,2 млн. рублей.

"В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи. Для многих стран это было очень неожиданно.  Из их уст мы услышали, что то, что сегодня делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотрудничества. Не мы, а они говорили о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, о тех мерах по поддержке инвестиций, которые предпринимает Россия на Дальнем Востоке, и оценивали их высоко. Форум получил свое международное признание, хотя проводился второй раз в истории. Дальневосточная повестка государства Российского получила высокую международную оценку, а сам форум в очередной раз разрушил миф о возможности экономической изоляции России. В этом году делегацию Японии на Восточном экономическом форуме также возглавит премьер-министр Синдзо Абэ. Это уже официально подтвердила японская сторона", - прокомментировал Министр.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. В 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Метки: ВЭФ, форум

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