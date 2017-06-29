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В мире

29 июня 2017, 01:30
Число активных пользователей социальной сетиFacebook достигло 2 миллиардов

Число активных пользователей социальной сетиFacebook достигло 2 миллиардов

Число пользователей социальной сети удвоилось за 5 лет

Генеральный директор компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что во вторник утром сообщество Facebook официально достигло 2 миллиарда человек, сообщает ЕНВ.

Также, основателем социальной сети было сказано: "Мы добились прогресса, сближая людей, и теперь давайте вместе приблизим мир. Большая честь быть в этом путешествии вместе с вами".

Количество пользователей Facebookболее чем вдвое больше, чем у сервиса WeChat, широко используемого в Китае.

Однако,Facebook встречается с рядом проблем., среди которых можно назвать информацию о поддельных новостях и видеоролики с записями преступной деятельности.

Компания заявляет, что использует искусственный интеллект для борьбы с этими проблемами.

Напомним, что социальная сеть Facebook начала работать в 2004 году, когда Марк Цукерберг, ещё будучи студентом Гарвардского университета, создал сайт для общения среди студентов. Также, социальная сетьFacebookоказала влияние на массовую культуру, по мотивам истории её создания даже был снят художественный фильм "Социальная сеть". 

Метки: Facebook

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