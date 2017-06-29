Тарифы на электроэнергию в ДФО доведут до базовых уровней

Совет Федерации одобрил изменения в закон "Об электроэнергетике" в части надбавки к цене на мощность, в целях доведения цены на электрическую энергию до базовых уровней на территориях Дальневосточного федерального округа, сообщает ЕНВ.

Документ — продолжение принятых ранее законов, направленных на ускоренное развитие регионов Дальневосточного федерального округа путём снижения тарифов и приведения их в соответствие со среднероссийскими.

"Этот закон – серьезное решение для Дальнего Востока. Нет другого закона, которого бы с таким нетерпением ждал бизнеса Дальнего Востока".— отметил член Комитета палаты регионов по федеративному устройству, региональной политике и делам Севера Анатолий Широков.

По мнению сенатора, непомерно высокие тарифы на электроэнергию отражаются на уровне жизни населения и инвестиционной привлекательности регионов.

Законопроект носит технический характер и является логическим продолжением закона об электроэнергетике, который был принят Госдумой в декабре 2016 года. После вступления в силу этого документа не урегулированным остался вопрос трансляции средств, получаемых от применения надбавки к цене на мощность, потребителям электрической энергии на территориях ДФО.

По предложению сенатора Широкова, в палате регионов будет создана рабочая группа по выравниваю тарифов для жителей Дальнего Востока.

Тариф будет снижен в пяти регионад ДВ до 3,71 рублей за 1 кВт/ч.

В настоящее время стоимость электроэнергии составляет:

в Чукотском автономном округе - 12,76 руб.;

в Сахалинской области - 5,76 руб.;

в Республике Саха (Якутия) - 7,61 руб.;

в Магаданской области - 6,06 руб.;

в Камчатском крае - 5,99 руб.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Виктор Рогоцкий, закон дополняется положениями для реализации механизма применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка — производителями электрической энергии, в целях доведения на территории Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней.

Устанавливаются критерии, которым должны соответствовать субъекты оптового рынка — производители электрической энергии (мощности), к цене на мощность которых устанавливается указанная надбавка, их обязанность по уплате безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также обязанность региональных органов государственной власти обеспечить целевое расходование полученных средств.

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке начнется с 1 июля 2017 года. В первый этап снижения энерготарифов попали дальневосточные регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийский - 3 руб. 71 коп. Расчеты среднего уровня тарифа в каждом из регионов проводила ФАС России. Снижение энерготарифов коснется пяти субъектов, которые сегодня являются территориально изолированными от энергорынка зонами. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – более 70% и в Якутии – 51%. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38%, на Сахалине – на 35,5%.