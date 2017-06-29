Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

29 июня 2017, 01:00
Тарифы на электроэнергию в ДФО доведут до базовых уровней

Тарифы на электроэнергию в ДФО доведут до базовых уровней

Соответствующие правки внесены в закон об электроэнергетике

Совет Федерации одобрил изменения в закон "Об электроэнергетике" в части надбавки к цене на мощность, в целях доведения цены на электрическую энергию до базовых уровней на территориях Дальневосточного федерального округа, сообщает ЕНВ. 

Документ — продолжение принятых ранее законов, направленных на ускоренное развитие регионов Дальневосточного федерального округа путём снижения тарифов и приведения их в соответствие со среднероссийскими.

"Этот закон – серьезное решение для Дальнего Востока. Нет другого закона, которого бы с таким нетерпением ждал бизнеса Дальнего Востока".— отметил член Комитета палаты регионов по федеративному устройству, региональной политике и делам Севера Анатолий Широков.

По мнению сенатора, непомерно высокие тарифы на электроэнергию отражаются на уровне жизни населения и инвестиционной привлекательности регионов.

Законопроект носит технический характер и является логическим продолжением закона об электроэнергетике, который был принят Госдумой в декабре 2016 года. После вступления в силу этого документа не урегулированным остался вопрос трансляции средств, получаемых от применения надбавки к цене на мощность, потребителям электрической энергии на территориях ДФО.

По предложению сенатора Широкова, в палате регионов будет создана рабочая группа по выравниваю тарифов для жителей Дальнего Востока.

Тариф будет снижен в пяти регионад ДВ до 3,71 рублей за 1 кВт/ч.
В настоящее время стоимость электроэнергии составляет:
в Чукотском автономном округе - 12,76 руб.;
в Сахалинской области - 5,76 руб.;
в Республике Саха (Якутия) - 7,61 руб.;
в Магаданской области - 6,06 руб.;
в Камчатском крае - 5,99 руб.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Виктор Рогоцкий, закон дополняется положениями для реализации механизма применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка — производителями электрической энергии, в целях доведения на территории Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней.

Устанавливаются критерии, которым должны соответствовать субъекты оптового рынка — производители электрической энергии (мощности), к цене на мощность которых устанавливается указанная надбавка, их обязанность по уплате безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также обязанность региональных органов государственной власти обеспечить целевое расходование полученных средств.

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке начнется с 1 июля 2017 года. В первый этап снижения энерготарифов попали дальневосточные регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийский - 3 руб. 71 коп. Расчеты среднего уровня тарифа в каждом из регионов проводила ФАС России. Снижение энерготарифов коснется пяти субъектов, которые сегодня являются территориально изолированными от энергорынка зонами. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – более 70% и в Якутии – 51%. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38%, на Сахалине – на 35,5%.

Метки: Совет Федерации, энерготариф

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.06.2017 08:00
Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс 3
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+